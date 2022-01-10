Vídeo: desmoronamento de terra atinge casa em Afonso Cláudio

Desmoronamento de terra atinge casa em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

A chuva do fim de semana provocou a queda de um barranco no Bairro Boa Fé, em Afonso Cláudio , na região Serrana do Espírito Santo, na madrugada de domingo (09). Com o deslizamento parte de uma casa ficou destruída. Por sorte, segundo a Defesa Civil do município, ninguém na residência ficou ferido.

Imagem de uma câmera de segurança de uma residência gravou o momento do deslizamento. De acordo com Gláucia Silva, coordenadora da Defesa Civil, duas moradoras estão desabrigadas. Outras 19 pessoas estão desalojadas na cidade.

Com o impacto, parte da residência ficou destruída e se interditada. O deslizamento também obstruiu a passagem da Rua Maria Pádua Soares que também encontra-se interditada.

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A Rua Morro do Romário (rua acima do deslizamento), também foi interditada devido a afundamento da via. Foi necessário desalojar três moradores provisoriamente, segundo a Defesa Civil. O local está sendo monitorado.

O município registrou 57.9 milímetros de chuva nas últimas 24 horas segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Das pessoas desalojadas, 11 estão em abrigo providenciado pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.