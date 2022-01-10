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Chuva

Vídeo: desmoronamento de terra atinge casa em Afonso Cláudio

Parte da casa ficou destruída neste domingo após o deslizamento de terra. Duas moradoras da residência estão desabrigadas. Outras 19 pessoas estão desalojadas na cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jan 2022 às 12:07

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:07

desmoronamento de terra atinge casa em Afonso Cláudio
Desmoronamento de terra atinge casa em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
A chuva do fim de semana provocou a queda de um barranco no Bairro Boa Fé, em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, na madrugada de domingo (09). Com o deslizamento parte de uma casa ficou destruída. Por sorte, segundo a Defesa Civil do município, ninguém na residência ficou ferido.
Imagem de uma câmera de segurança de uma residência gravou o momento do deslizamento. De acordo com Gláucia Silva, coordenadora da Defesa Civil, duas moradoras estão desabrigadas. Outras 19 pessoas estão desalojadas na cidade.
Com o impacto, parte da residência ficou destruída e se interditada. O deslizamento também obstruiu a passagem da Rua Maria Pádua Soares que também encontra-se interditada.
A Rua Morro do Romário (rua acima do deslizamento), também foi interditada devido a afundamento da via. Foi necessário desalojar três moradores provisoriamente, segundo a Defesa Civil. O local está sendo monitorado.
O município registrou 57.9 milímetros de chuva nas últimas 24 horas segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

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Das pessoas desalojadas, 11 estão em abrigo providenciado pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.
A cidade não registrou pontos de alagamentos significativos até o momento. O interior, segundo o órgão, há pontos de estradas rurais intransitáveis, como um trecho da estrada que liga as localidades de Floresta a Fortaleza próximo propriedade José Antunes; na estrada Guarani x Ibicaba, devido a bueiro rompido e queda de ponte na localidade de Fortaleza, obstruindo passagem de alguns moradores.

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