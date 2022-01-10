O Estado de Minas Gerais vem sofrendo com as fortes chuvas dos últimos dias. Em algumas estadas houve transbordamentos e quedas de barreiras. Confira abaixo como está a situação das principais rodovias que ligam o Espírito Santo ao Estado, segundo o Comando de Policiamento Rodoviário mineiro (CPRv).
- MG 381 - km 49
Houve o afundamento de parte da via. A interdição é parcial e o trânsito flui em meia pista.
- BR 474 - km 24
Uma barreira caiu no local devido à chuva. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) faz a manutenção e, por conta disso, o trânsito flui em meia pista.
- MG 482 - km 39
A interdição é parcial devido a uma queda de barreira no local.
Vai viajar do ES para Minas Veja como está a situação das rodovias
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, não há interdições nas rodovias federais que passam pelo território Capixaba sentido Minas Gerais.
Através de nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que não há nenhuma rodovia estadual interditada, nem em sistema pare e siga.
VIAS JÁ LIBERADAS
- BR 381 (sentido Vitória), km 294, em Antônio Dias
- BR 381 (sentido Vitória), km 425, em Caeté
- BR 381 (sentido Vitória), km 448, em Sabará