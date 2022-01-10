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Chuva

Vai viajar do ES para Minas? Veja como está a situação das rodovias

Chuvas que atingem o Estado de Minas Gerais derrubaram barreiras e provocaram o transbordamento de rios, afetando rodovias importantes da região
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jan 2022 às 09:50

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 09:50

O Estado de Minas Gerais vem sofrendo com as fortes chuvas dos últimos dias. Em algumas estadas houve transbordamentos e quedas de barreiras. Confira abaixo como está a situação das principais rodovias que ligam o Espírito Santo ao Estado, segundo o Comando de Policiamento Rodoviário mineiro (CPRv).
  • MG 381 -  km 49
    Houve o afundamento de parte da via. A interdição é parcial e o trânsito flui em meia pista.
  • BR 474 -  km 24
    Uma barreira caiu no local devido à chuva. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) faz a manutenção e, por conta disso, o trânsito flui em meia pista.
  • MG 482 -  km 39
    A interdição é parcial devido a uma queda de barreira no local. 
Vai viajar do ES para Minas Veja como está a situação das rodovias
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, não há interdições nas rodovias federais que passam pelo território Capixaba sentido Minas Gerais. 
Através de nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que não há nenhuma rodovia estadual interditada, nem em sistema pare e siga. 

VIAS JÁ LIBERADAS

  • BR 381 (sentido Vitória), km 294, em Antônio Dias
  • BR 381 (sentido Vitória), km 425, em Caeté
  • BR 381 (sentido Vitória), km 448, em Sabará

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