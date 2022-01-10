Vai viajar do ES para Minas Veja como está a situação das rodovias

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, não há interdições nas rodovias federais que passam pelo território Capixaba sentido Minas Gerais.

Através de nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que não há nenhuma rodovia estadual interditada, nem em sistema pare e siga.