O próximo fim de semana deve ter condições favoráveis para a ocorrência de temporais no Espírito Santo , em Minas Gerais e na Bahia . Segundo informações do Climatempo , a chance de chuva aumenta e um corredor de umidade ficará estacionado nessas áreas.

Your browser does not support the audio element. ES, Bahia e Minas têm previsão de temporais no fim de semana

Essas condições climáticas e uma frente fria em alto-mar, associada a um sistema de baixa pressão, favorecem a ocorrência de temporais nos três Estados, de acordo com o Climatempo.

Previsão é de temporais no ES, Minas e Bahia no fim de semana Crédito: Fernando Madeira

NATAL COM CHUVA

O Climatempo ressalta que a combinação de fatores climáticos pode provocar mais de 100 mm de chuva nessas áreas em apenas cinco dias. A chuva deve persistir durante toda a semana do Natal e vai ocorrer de modo constante com volumes acima da média até o fim do ano, principalmente sobre a Bahia e o Norte de Minas.

Até o fim de dezembro, a previsão é que chova de 250 a 400 mm entre o Norte capixaba, Centro Norte de Minas Gerais e no Oeste e Sul da Bahia.