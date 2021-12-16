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Chuva até o Natal

ES, Bahia e Minas têm previsão de temporais no fim de semana

A chuva deverá persistir durante a semana do Natal; frente fria em alto-mar e sistema de baixa pressão favorecem a chance de tempestades
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 dez 2021 às 08:29

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 08:29

O próximo fim de semana deve ter condições favoráveis para a ocorrência de temporais no Espírito Santo, em Minas Gerais e na Bahia. Segundo informações do Climatempo, a chance de chuva aumenta e um corredor de umidade ficará estacionado nessas áreas.
ES, Bahia e Minas têm previsão de temporais no fim de semana
Como o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) havia mostrado, esse corredor de umidade chega ao solo capixaba nesta sexta-feira (17) e muda o tempo no fim de semana.
Essas condições climáticas e uma frente fria em alto-mar, associada a um sistema de baixa pressão, favorecem a ocorrência de temporais nos três Estados, de acordo com o Climatempo.
Primavera começa com chuva e vento no ES
Previsão é de temporais no ES, Minas e Bahia no fim de semana Crédito: Fernando Madeira

NATAL COM CHUVA

O Climatempo ressalta que a combinação de fatores climáticos pode provocar mais de 100 mm de chuva nessas áreas em apenas cinco dias. A chuva deve persistir durante toda a semana do Natal e vai ocorrer de modo constante com volumes acima da média até o fim do ano, principalmente sobre a Bahia e o Norte de Minas.
Até o fim de dezembro, a previsão é que chova de 250 a 400 mm entre o Norte capixaba, Centro Norte de Minas Gerais e no Oeste e Sul da Bahia.
Ainda segundo o Climatempo, essa quantidade de chuva é provocada porque o oceano está mais quente do que o normal na altura do Estado baiano. Além disso, há a atuação da La Ninã e a formação de sistemas meteorológicos que param sobre a região.

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