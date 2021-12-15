Tempo fechado na Capital Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Corredor de umidade muda o tempo no fim de semana no ES

Quem esperava pelo sol no próximo fim de semana no Espírito Santo, já pode separar o guarda-chuva. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a formação de um corredor de umidade deve fechar o tempo até domingo (19).

Na quinta-feira (16), o sol aparece entre nuvens e chove no início do dia na Grande Vitória e na Região Nordeste. Nas demais áreas, chove de forma espalhada e fraca em alguns momentos do dia. Na parte central da Região Sul, não há previsão de chuva. O vento sopra de forma moderada no Litoral Nordeste, podendo ser forte no Litoral Sul.

A sexta-feira (17) será de muitas nuvens e poucas aberturas de sol devido à formação de um corredor de umidade sobre o Estado. Há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões.

No sábado (18), o corredor de umidade permanece e pode chover em todo o Espírito Santo.