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Corredor de umidade muda o tempo no fim de semana no ES

Semana foi de sol e tempo abafado, mas deve mudar, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 dez 2021 às 08:09

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 08:09

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Tempo fechado na Capital Crédito: Fernando Madeira
Corredor de umidade muda o tempo no fim de semana no ES
Quem esperava pelo sol no próximo fim de semana no Espírito Santo, já pode separar o guarda-chuva. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a formação de um corredor de umidade deve fechar o tempo até domingo (19).
Na quinta-feira (16), o sol aparece entre nuvens e chove no início do dia na Grande Vitória e na Região Nordeste. Nas demais áreas, chove de forma espalhada e fraca em alguns momentos do dia. Na parte central da Região Sul, não há previsão de chuva. O vento sopra de forma moderada no Litoral Nordeste, podendo ser forte no Litoral Sul.
A sexta-feira (17) será de muitas nuvens e poucas aberturas de sol devido à formação de um corredor de umidade sobre o Estado. Há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões.
No sábado (18), o corredor de umidade permanece e pode chover em todo o Espírito Santo.
Já no domingo (19), o tempo segue instável, com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva em todo o Estado.

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