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41 municípios

Inmet emite alerta de chuva com perigo potencial para cidades do ES

Segundo o instituto, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/ha ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Veja a lista de municípios incluídos no aviso
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

13 dez 2021 às 14:50

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 14:50

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em 41 cidades do Espírito Santo. O aviso está vigente e é válido até às 10h desta terça-feira (14).
Segundo o Inmet, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.
Chuva não dá trégua no Espírito Santo. Registro feito na orla de Camburi, em Vitória
Grande Vitória está fora da lista de cidades que recebeu o alerta do Inmet nesta segunda-feira (13) Crédito: Ricardo Medeiros
Há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas Confira as instruções do instituto:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Média de chuva esperada para o mês de dezembro

A média histórica para dezembro apresenta as maiores alturas de chuva, de 250 a 300 mm, no trecho desde o Caparaó até áreas da Região Serrana. As demais áreas do Estado têm altura de chuva de 200 a 250 mm, exceto no trecho da Região Nordeste, onde a altura de chuva varia de 150 a 200 mm.

MUNICÍPIOS SOB ALERTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Ecoporanga
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibitirama
  23. Iconha
  24. Irupi
  25. Itapemirim
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Mantenópolis
  30. Marataízes
  31. Marechal Floriano
  32. Mimoso do Sul
  33. Muniz Freire
  34. Muqui
  35. Piúma
  36. Presidente Kennedy
  37. Rio Novo do Sul
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. São José do Calçado
  40. Vargem Alta
  41. Venda Nova do Imigrante

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