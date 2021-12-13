Inmet emite alerta de chuva com perigo potencial para cidades do ES

A média histórica para dezembro apresenta as maiores alturas de chuva, de 250 a 300 mm, no trecho desde o Caparaó até áreas da Região Serrana. As demais áreas do Estado têm altura de chuva de 200 a 250 mm, exceto no trecho da Região Nordeste, onde a altura de chuva varia de 150 a 200 mm.