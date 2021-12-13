Veja como fica o tempo durante a semana no Espírito Santo

Semana começa com sol e tem chuva na quarta no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A semana no Espírito Santo começa com sol e calor, mas há previsão de chuva a partir de quarta-feira (15). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a mudança no tempo será provocada pelo transporte de umidade trazida por ventos oceânicos.

Nesta segunda-feira (13), o sol predomina entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no Litoral Norte, com rajadas um pouco mais fortes no Litoral Sul. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.

Na terça-feira (14), o sol fica entre algumas nuvens e também não deve chover. As temperaturas sobem um pouco mais.