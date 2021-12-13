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Previsão

Veja como fica o tempo durante a semana no Espírito Santo

Segunda-feira (13) será com sol entre poucas nuvens e não há previsão de chuva em todo o Estado, de acordo com o Incaper
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 dez 2021 às 06:51

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 06:51

Prédios
Semana começa com sol e tem chuva na quarta no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A semana no Espírito Santo começa com sol e calor, mas há previsão de chuva a partir de quarta-feira (15). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a mudança no tempo será provocada pelo transporte de umidade trazida por ventos oceânicos.
Nesta segunda-feira (13), o sol predomina entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no Litoral Norte, com rajadas um pouco mais fortes no Litoral Sul. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.
Na terça-feira (14), o sol fica entre algumas nuvens e também não deve chover. As temperaturas sobem um pouco mais.
A quarta-feira (15) vai ser de sol e com aumento na quantidade de nuvens devido ao transporte de umidade trazida por ventos oceânicos para o continente. Chove em todas as regiões, de acordo com o Incaper. 

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