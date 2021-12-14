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"Perigo potencial"

Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o ES

Segundo instituto, pode chover até 50 mm/dia nos 78 municípios capixabas. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 dez 2021 às 18:50

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:50

Todas as 78 cidades do Espírito Santo estão classificadas em uma área de risco para chuvas intensas, segundo novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta terça (14), em vigência até as 11h desta quarta-feira (15). O Inmet já havia alertado, na segunda (13), para o risco de precipitação em 41 municípios capixabas.
Inmet alerta para chuvas intensas no ES
Inmet alerta para chuvas intensas no ES: aviso fica vigente até as 11h desta quarta (15) Crédito: Reprodução Inmet
Segundo o instituto, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e a chuva deve ser acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta publicado pelo Inmet abrange também cidades do Rio de Janeiro, além de outros Estados do Norte e Nordeste do país.

CHUVA DEVE APARECER NOS PRÓXIMOS DIAS:

Além do alerta emitido pelo Inmet, informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontam que a chuva deve durar até sexta-feira em quase todo o Estado.
Incaper aponta chuva no ES
Incaper aponta chuva no ES Crédito: Reprodução incaper
Previsão dia a dia:
  • Quarta-feira (15): O sol aparece entre muitas nuvens em quase todo o Estado. A Grande Vitória e o litoral Sul devem ter sol entre nuvens.
  • Quinta-feira (16): Sol entre muitas nuvens em todo o Estado. Chove no início do dia, na Grande Vitória e Nordeste. Nas demais áreas, chove de forma esparsa e fraca, em alguns momentos do dia. Na parte central da região Sul, não há previsão de chuva.
  • Sexta-feira (17): Muitas nuvens e poucas aberturas de sol, devido à formação de um corredor de umidade sobre o Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado.

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