Fenômeno que causou enchentes na BA e em MG pode atingir o ES?

Tempestade subtropical Ubá na manhã de 10 de dezembro de 2021 Crédito: Zoom Earth | Reprodução

Tempestade Subtropical Ubá. Esse sistema de baixa pressão se formou e demorou para se fortalecer. "Apesar de não atuar diretamente sobre Segundo o Instituto Climatempo , a chuvarada aconteceu nessas regiões devido a uma combinação de fatores. Ao longo da semana, houve a formação de uma baixa pressão que, posteriormente, deu origem à. Esse sistema de baixa pressão se formou e demorou para se fortalecer. "Apesar de não atuar diretamente sobre Minas Gerais Bahia , enquanto ele ainda estava em formação, o sistema canalizou toda a umidade sobre os Estados", explicou.

Região de Itamaraju, na Bahia, após ciclone. Estado decretou calamidade Crédito: Arthur Loures | @arthurlr23

O coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , Hugo Ramos, detalhou que a ZCAS é o principal sistema meteorológico atuante neste período de dezembro e consiste em um corredor de nuvens, que se estende entre o sul da Amazônia até o litoral do Sudeste do Brasil, onde está localizado o Espírito Santo. O fenômeno dura, no mínimo, quatro dias.

No entanto, segundo Hugo Ramos, a Zona de Convergência do Atlântico Sul chegou a atingir o Estado capixaba. "Quando houve a formação da ZCAS, houve a chuva forte que atingiu o Norte do Espírito Santo. É lógico que não foi tão volumosa como na Bahia, mas a precipitação que ocorreu lá foi por conta deste fenômeno", explicou.

Chuva no ES no início de dezembro Na primeira semana de dezembro, municípios do interior do Espírito Santo sofreram com fortes chuvas que atingiram a região. Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Afonso Cláudio, Rio Bananal, São Mateus e Governador Lindenberg foram alguns dos municípios atingidos. A Defesa Civil Estadual divulgou diariamente boletins diários do balanço da chuva no interior. De acordo com o Incaper, a média histórica para todo o mês dezembro apresenta as maiores alturas de chuva, de 250 mm a 300 mm, no trecho desde o Caparaó até áreas da Região Serrana. As demais áreas do Estado têm altura de chuva de 200 mm a 250 mm, exceto no trecho da Região Nordeste, onde a altura de chuva varia de 150 mm a 200 mm.

De acordo com o meteorologista do Incaper, desta vez, a Zona de Convergência do Atlântico Sul estava mais posicionada ao Norte do Brasil, por isso outros Estados foram influenciados. "Mas, em outros anos, nessa mesma época e com a proximidade do verão, é comum que venha esse grande volume de chuva com a influência da ZCAS", continuou o especialista.

Ainda assim, o coordenador do Incaper disse haver uma possibilidade de, nos próximos dias, um novo episódio da ZCAS se formar, mas é preciso acompanhar a previsão do tempo atentamente. "Não é possível afirmar nada, nem se atingirá o Espírito Santo. O evento que causou esse temporal já se dissipou. Vamos analisar os próximos dias", disse.

PREVISÃO SEM PRECISÃO

O Incaper reforçou que tudo se trata de uma previsão. "É complicado fazer alguma precisão do tempo e determinar como vai ser todo o mês. A atualização da previsão é feita diariamente, e as condições do tempo mudam a cada hora", explicou.

O instituto informou que monitora diariamente a previsão do tempo, e reiterou que as condições climáticas mudam a cada hora. "Por isso prevemos uma média e verificamos todo dia. Não dá para determinar como vai ser o mês, se algo vai se formar ou não, porque podemos ter mudança repentina", concluiu o meteorologista.

O TEMPORAL NA BAHIA E EM MINAS GERAIS

As chuvas fortes que atingiram a Bahia já deixaram pelo menos 10 mortos no Estado. Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual no início da tarde desta segunda-feira (13), nas regiões mais afetadas cerca de 15.199 pessoas estão desalojadas e 6.371 desabrigadas. A população atingida chega a mais de 220 mil pessoas.

Santa Luzia, na Grande BH, ficou alagada após chuva de sexta-feira (24) Crédito: Alisson Pereira | Reprodução/TV Globo

Segundo a Agência Brasil, os temporais na última semana fizeram rios transbordarem. Casas foram inundadas e, com estradas e pontes destruídas, algumas cidades estão ilhadas e sem comunicação. O governador da Bahia, Rui Costa, declarou situação de emergência em pelo menos 51 municípios. Já o governo federal reconheceu, até o momento, o estado de emergência em 24 cidades baianas.

Casas ficam submersas após ciclone em Itamaraju, na Bahia

Já no Norte de Minas Gerais, nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, as chuvas nos primeiros 12 dias de dezembro (274 milímetros) já superam em 47% a média histórica pluviométrica dessas regiões de todo o mês, que era de 186 milímetros. O levantamento é do meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, que também aponta que há mais de 40 anos não era registrado volume de chuva tão elevado nas referidas regiões.

De acordo com o Estado de Minas Gerais, a chuvarada no território mineiro acarretou destruição e mortes. Segundo o balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, na atual temporada, cinco pessoas perderam a vida em consequência dos temporais no território mineiro. Até domingo (12), as enchentes haviam deixado 9.565 pessoas desalojadas e outras 1.979 desabrigadas, totalizando 11.544 atingidos.

COMO SE MEDE A CHUVA

A medida para calcular o volume de chuva é de milímetros por metro quadrado. Um milímetro de chuva, por exemplo, corresponde a 1 litro de água por metro quadrado (1l/m²). No caso de Afonso Cláudio, onde o acumulado de chuva foi de 106,45 milímetros de chuva em 24 horas, significa que choveu 106,45 litros por metro quadrado em um dia no município.

Quando um grande acumulado de chuva cai em um curto espaço de tempo, há a chance de alagamentos. Quem mede esse quantitativo é o pluviômetro, aparelho que pode ficar espalhado por vários pontos das cidades. Confira a explicação abaixo:

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ALERTA VIGENTE EM 41 MUNICÍPIOS DO ES

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em 41 cidades do Espírito Santo . O aviso está vigente e é válido até às 10h desta terça-feira (14). Segundo o Inmet, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

MUNICÍPIOS SOB ALERTA

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante