Bahia decreta estado de calamidade após ciclone causar chuvas intensas

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O governo da Bahia , sob o comando do governador Rui Costa (PT), decretou estado de calamidade em 24 municípios devido à formação de um ciclone extratropical na costa sul do Brasil, que ajudou a provocar fortes chuvas em cidades do sul do Estado nesta quinta-feira (9).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram cidades totalmente inundadas, como Jucuruçu e Itamaraju, que registrou volume de 450 milímetros de chuva, afetando bastante o distrito de Nova Alegria. Trechos de rodovias também foram danificados pela tempestade. O mau tempo deve continuar nesta sexta-feira (10).

O extremos sul da Bahia está em estado de calamidade pública devido às fortes chuvas na região, várias cidades estão ilhadas e muitas pessoas perderam suas casas, não tem água potável e nem comida, as cidades mais afetadas são Itamaraju, Nova alegria e Jucuruçu ?⚠️ pic.twitter.com/FiWB6mhaFe — IRIS #SOSItamaraju #SOSNovaAlegria? (@Irislima22) December 10, 2021

Segundo o MetSul Meteorologia, na terça-feira (7), um centro de baixa pressão começou a se aprofundar na costa do Rio de Janeiro e se moveu para o sul pelo Oceano Atlântico. À medida que se deslocou, passou a se aprofundar em mar aberto, começando a organizar uma espiral de nuvens típica de formação ciclônica, o que ocorreu durante esta quinta-feira.

Casas ficam submersas após ciclone em Itamaraju, na Bahia

O centro de baixa pressão que formou o fenômeno está mais ao Norte do que o usual, o que fez com que formasse uma frente na altura do nordeste de Minas Gerais, do Norte do Espírito Santo e do oeste e sul da Bahia.

Meteorologistas apontam que o ciclone deve se intensificar ainda mais nesta sexta-feira, mas sem passar próximo à costa brasileira. Segundo Luiz Nachtigall, meteorologista da MetSul, "por estar distante da costa, o ciclone extratropical não oferece riscos no sul do Brasil".

SITUAÇÃO GRAVE NO EXTREMO SUL DA BAHIA!

RESGATE! O POVO ESTÁ ILHADO, SEM ÁGUA, SEM COMIDA E SEM COMUNICAÇÃO!!!! PRECISAMOS DE HELICÓPTEROS, AJUDA DO GOVERNO, DO PRESIDENTE!!! ????? #SOSBahia #SOSNovaAlegria pic.twitter.com/cP4NXfSjtx — Cíntia? (@CintiaScott) December 10, 2021

"Ao contrário, como é comum este tipo de fenômeno impulsionar ar seco a oeste da sua posição, o que traz é sol e predomínio do tempo firme. Esta tempestade no mar ainda foi responsável por trazer ar mais frio de trajetória marítima com geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de clima de inverno na cidade de São Paulo", explica.

Em entrevista ao Bahia Meio Dia, da TV Bahia, o governador Rui Costa falou sobre o temporal que atinge o estado, principalmente as regiões do sul e extremo sul. Ele alertou para que as famílias deixem as residências que estão em risco.

"Recomendamos que as pessoas saiam de suas casas. Lá no extremo sul tem uma barragem e que em função do volume que a água chegou...Chegará hoje à noite, em várias cidades, um volume ainda maior de água e nós reiteramos aqui com os prefeitos que façam alerta para que essas pessoas saiam de suas casas " Rui Costa - governador da Bahia

Rui ainda destacou que a região que mais preocupa é o extremo sul. "Está chovendo muito em todo o estado da Bahia, mas a situação mais crítica é no extremo sul do nosso estado. E dentro do extremo sul, a situação pior é a cidade de Jucuruçu e parte da cidade de Itamaraju, principalmente o distrito de Nova Alegria. Jucuruçu e Nova Alegria praticamente estão debaixo de água, só parte dessas duas localidades estão fora do alagamento", disse.

“Nivelamos as informações das ações do estado, ouvimos todos os presentes e vamos manter uma reunião diária emergencial com toda a equipe de governo e municipais para tomar as providências. Já conseguimos, em vários locais, fazer resgates de muitas pessoas doentes e mulheres grávidas”, citou Rui Costa.

O governador também disse que desde o início dessa semana tem enviado reforço do policiamento de bombeiros na região, toda a Defesa Civil estadual, além de máquinas e equipamentos. Porém, Rui alertou que dois helicópteros da Polícia Militar foram deslocados, mas as condições do tempo limitam as ações.

"Neste momento, a prioridade absoluta é proteger as pessoas, tirar as pessoas da área de risco. Então, nós queremos mandar uma mensagem a todas as pessoas que estão próximas a rios, áreas que podem ser alagadas, por favor, saiam desses lugares, vão para lugares mais altos", disse.

CHUVA VAI COMEÇAR A DIMINUIR, DIZ CLIMATEMPO

De acordo com a empresa Climatempo, no sul da Bahia, a chuva começará a diminuir neste sábado (11), mas o oeste ainda ficará bastante carregado. Será só a partir do domingo (12) que a chuva deverá diminuir de forma geral no Estado.

Na noite de quinta-feira, o governo da Bahia montou força-tarefa para enviar ajudas aos municípios de Teixeira de Freitas, Jucuruçu, Prado e Itamaraju. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) emprega três aeronaves para atendimento específico de demandas urgentes de defesa social e bombeiros que estavam de férias foram acionados para auxiliar nas operações de resgate de moradores ilhados.

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"Assim que a água baixar, vamos fazer um levantamento detalhado de tudo que precisa ser reconstruído: estradas, pontes e casas que foram destruídas. Mas só dá para fazer esse levantamento depois que a água baixar, porque você precisa ver o estrago, de fato, e a solução técnica que vai ser dada em cada ponto onde se perdeu aquela infraestrutura", disse o governador Rui Costa.

Segundo a Defesa Civil, as prefeituras ainda estão levantando o número de desabrigados e desalojados. Há muita dificuldade, devido às inundações, de chegar a alguns municípios.

Helicópteros partiram de Salvador e da Base Avançada de Barreiras para as áreas onde a situação é mais crítica. Escavadeiras e outros equipamentos também foram deslocados para os trechos impactados pela chuva nas rodovias BA 284 e BR 489.

Pacientes que se encontravam ilhados em Cumuruxatiba, na cidade de Prado, foram levados para a sede do município para receberem atendimento médico. As aeronaves levam ainda cestas básicas e outros itens para suprir as necessidades de comunidades isoladas pela água.