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Veja áreas de risco

Em Colatina, nível do Rio Doce ultrapassa cota de alerta

Nível do rio está em 5,38 m e pode chegar a 5,60 m na noite desta segunda (10). Inundação ocorre a partir dos 5,80 m. Defesa Civil do município mapeou áreas de risco
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 jan 2022 às 16:39

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:39

Rio Doce, em Colatina,
Nível do Rio Doce deve aumentar em Colatina nesta segunda-feira Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Colatina
Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de alerta na tarde desta segunda-feira (10), que é de 5,30 metros. A Defesa Civil do município informou que o nível atingiu a marca de 5,38 m, segundo medição atualizada da régua da Ponte Florentino Ávidos. Até as 20h, de acordo com o órgão, o nível deve chegar a 5,60 metros, próximo da cota de inundação, que ocorre a partir dos 5,80 m.
Profissionais da Defesa Civil Municipal mapearam as áreas de risco da cidade. Os bairros Vila Lenira, Colatina Velha (nas casas abaixo do nível da avenida Beira-Rio) e Marista são locais onde ocorrem alagamentos quando o nível do rio marca a cota de inundação, segundo o coordenador do órgão, Alex Bruno Guerra. Veja como ficam as demais regiões monitoradas:
Comunicado da prefeitura alerta para as cotas de inundações nos pontos monitorados.
Comunicado da prefeitura alerta para as cotas de inundações nos pontos monitorados. Crédito: Prefeitura de Colatina
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Colatina, a chuva deve cessar no Espírito Santo a partir desta terça-feira (11), mas a incidência na região da Bacia do Rio Doce em Minas Gerais precisa ser observada.
“O prognóstico de chuva para o Espírito Santo está estável, não devemos ter chuva aqui. Estamos observando os boletins de Governador Valadares e da Usina de Mascarenhas. Por enquanto, é um volume estável, a chuva não deve aumentar e nem diminuir, mas continuar. Aqui em Colatina isso pode refletir de alguma maneira”, explica Alex Bruno Guerra.
A Defesa Civil disse que realiza visita nas áreas de risco para atualizar a população, fornecer informações e, se for preciso, acionar uma ação emergencial.
No fim de semana, moradores de Vila Lenira foram afetados pela inundação do Rio Santa Maria devido uma forte chuva que ocorreu em Santa Teresa.

EM LINHARES

Rio Doce chegou a 3,50 metros em Linhares, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3,45 metros. Segundo a Defesa Civil do município, o nível do rio pode chegar a até 3,65 metros nesta tarde, por volta das 17h, o que ocasionaria alagamentos no bairro Olaria. 

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