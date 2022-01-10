Régua marca nível do Rio Doce, que chegou a 3,50m Crédito: Heriklis Douglas/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Nível do Rio Doce passa cota de inundação e preocupa famílias em Linhares

O nível do Rio Doce, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , chegou a 3,50 metros na manhã desta segunda-feira (10) e ultrapassou a cota de inundação, que é de 3,45 metros. Por conta das chuvas que incidem na Bacia do Doce, em Minas Gerais, a tendência é que o volume de água aumente e há riscos de alagamento. Segundo a Defesa Civil Municipal, a possibilidade é de que, nesta tarde, por volta das 17h, a medição chegue a até 3,65 metros.

Segundo a Prefeitura de Linhares, famílias que moram no bairro Olaria, próximo do rio, foram orientadas a deixar as casas e ir para o abrigo no ginásio do bairro Conceição. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas no município.

“Quando eu fui informado do boletim, de que subiria o nível do rio, eu vim até o bairro para orientar. Infelizmente, muitos ainda apresentam resistência e, às vezes, quando querem sair, já não dá mais para retirá-los. Tentamos convencer, falar dos riscos. A previsão é de que às 17h chegue a até 3,65 m e muitas ruas vão alagar”, diz o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antonio Carlos dos Santos.

A lavradora Josenilda Conceição mora no bairro e relata preocupação com a nova cheia. “Vieram nos falar que a água tá subindo. Toda vez que a água sobe de vez, a gente perde as nossas coisas. Na última vez eu perdi quase tudo”, conta.

A orientação dada para a população é, em situações de emergência ou calamidade, acionar a Defesa Civil pelo telefone do Plantão 24 horas: telefone (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiros.