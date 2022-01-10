Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Tem água vertendo por cima e pelos lados de barragem em MG, diz bombeiro
Usina hidrelétrica

Tem água vertendo por cima e pelos lados de barragem em MG, diz bombeiro

No domingo (9), a prefeitura local emitiu um alerta pedindo aos moradores da região que deixem suas casas devido ao risco iminente de rompimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2022 às 17:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:17

A situação é crítica na barragem hidrelétrica da Usina do Carioca, na cidade de Pará de Minas, a 83 km de Belo Horizonte (MG), após as fortes chuvas no Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, "tem água vertendo por cima e dos lados" da represa, elevando o risco de rompimento.
Alerta máximo foi emitido por risco de rompimento da barragem do Carioca
Alerta máximo foi emitido por risco de rompimento da barragem do Carioca Crédito: Reprodução/redes sociais
No domingo (9), a prefeitura local, gestão Elias Diniz (PSD), emitiu um alerta pedindo aos moradores da região que deixem suas casas devido ao risco iminente de rompimento da estrutura, que pertence à empresa Santanense.
Na manhã desta segunda-feira (10), o porta-voz dos Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Aihara, afirmou à CNN que a situação da represa segue preocupante. "A gente tem água vertendo tanto por cima da barragem como dos lados. Em decorrência disso, as comportas já foram abertas, mas, mesmo assim, o fluxo de água é tão intenso que foi necessária a evacuação preventiva e emergencial das comunidades."
As comunidades afetadas ficam nas calhas do rio São João e do rio Pará desde o distrito de Carioca até o distrito de Pitangui, afirmou o bombeiro. "A situação está sendo monitorada a todo instante", disse. "Existem várias equipes fazendo a retirada de pessoas ilhadas, sem acesso, da região para que a gente possa levar a população para fora dessa área da mancha de inundação, caso ocorra qualquer tipo de problema estrutural e algum tipo de rompimento."

Veja Também

Prefeito de Capitólio (MG) diz que nunca foi feita análise de risco no cânion

Segundo a Defesa Civil estadual, foram evacuadas preventivamente "34 pessoas que se encontravam em locais de risco" no domingo. "Outras 32 pessoas estão em comunidades, as quais estão com acesso dificultado. Os órgãos envolvidos buscam caminhos alternativos para acessá-las", acrescentou Aihara.
Também à CNN, o prefeito da cidade, Elias Diniz, disse já ter um plano de ação em casa de rompimento da barragem. "Não [tem ninguém no caminho da água caso a represa rompa]. Ontem [domingo] nós já fizemos o deslocamento dessas famílias. Porem nós sabemos que muitos retornam para as suas casas", afirmou. "Estamos mapeando todos e reiterando o pedido para que as pessoas saiam de suas casas."
No domingo, a prefeitura divulgou o seguinte aviso: "Esse é um alerta sério, e nós pedimos a todos vocês que repassem esse alerta. É um risco devido às intensas chuvas. E, para evitar uma tragédia maior, estamos fazendo esse alerta".
Em vídeo compartilhado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Minas Gerais, um sargento do Corpo de Bombeiros de Pará de Minas reforçou a orientação para que os moradores da região deixem suas casas imediatamente.
Segundo a prefeitura, o abastecimento de água na cidade "poderá ser prejudicado devido às fortes chuvas". A concessionária Águas de Pará de Minas "solicita aos clientes que usem a água de forma consciente até que a situação seja normalizada".
O município informou ainda que o ponto de apoio em Carioca, no posto de saúde e no salão ao lado da igreja, já está funcionando: "O objetivo é receber as famílias dos moradores das imediações da barragem que não têm para onde ir", disse, em nota.

Veja Também

Fraturas nas rochas e erosão por água e vento explicam desabamento em Capitólio

Capixabas estiveram perto de pedra um dia antes de tragédia em Capitólio

Defesa Civil não encontra danos estruturais em prédio de Belo Horizonte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem chuva Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados