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Chuva em Minas

Defesa Civil não encontra danos estruturais em prédio de Belo Horizonte

Os moradores do edifício chegaram a ser retirados do local, situado no bairro Buritis, mas já puderam retornar aos apartamentos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jan 2022 às 19:08

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:08

A Defesa Civil não identificou danos estruturais no edifício em Belo Horizonte, no bairro Buritis, cuja parte da área de lazer desmoronou hoje (9). Segundo os técnicos, não será necessária a interdição do prédio, e será mantido apenas o isolamento de áreas onde materiais ainda poderão se desprender. 
Minas Gerais
Parte do mudo de um prédio na região de Buritis, em Belo Horizonte, desmoronou neste domingo (9) devido às chuvas Crédito: Reprodução/Twiter
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o desmoronamento – que ocorreu em uma parte íngreme do terreno onde o prédio foi construído – não causou vítimas. Os moradores do edifício chegaram a ser retirados do local, mas já puderam retornar aos apartamentos. 
A Defesa Civil orientou os moradores a manter o isolamento das áreas afetadas e a providenciar ações para mitigação dos riscos e recuperação do local.

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