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Em assalto

Preso suspeito de matar comerciante na véspera de Natal em Cachoeiro

Segundo a polícia, o homem é acusado de ser o autor do crime que vitimou o comerciante Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, em um assalto
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 jan 2022 às 15:22

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:22

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (10) no Bairro Portinho, em Piúma, no Sul do Estado, acusado de ser o autor do crime que vitimou o comerciante Fabrício Ramos Spolador, em uma tentativa de assalto na véspera de Natal (24), no bairro Aeroporto, no município de Cachoeiro de Itapemirim.
Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto em Cachoeiro de Itapemirim
Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem | A Gazeta
De acordo com as informações divulgadas pelo titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas, a prisão foi realizada por policiais militares do Serviço Reservado da Polícia Militar, com apoio da Inteligência da DHPP.
"É fruto de um trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar, que se iniciou desde os primeiros instantes do crime, com análise de imagens de videomonitoramento, levantamentos de informação, diligências de campo, que lastrearam a representação pela decretação da prisão temporária"
Felipe Vivas - Delegado-titular da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Piúma. Em seguida, ele será levado para a DHPP de Cachoeiro para ser interrogado e, posteriormente, encaminhado para o CDP/CI, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O delegado Felipe Vivas informou, ainda, que o interrogatório do indivíduo será importante para tentar esclarecer o motivo do crime. “Sobretudo para delimitação do crime de homicídio ou latrocínio”, concluiu.

CRIME

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, era vendedor de carnes e atendia na própria residência. No dia do crime – que aconteceu em 24 de dezembro, por volta das 11h da manhã, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim – o criminoso se passou por cliente e, ao chegar na área de vendas do local, anunciou o assalto. Na sequência, deu dois tiros contra o jovem e fugiu, levando um celular.
Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto
Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, era vendedor de carnes Crédito: Redes Sociais

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