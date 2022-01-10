Preso suspeito de matar comerciante na véspera de Natal em Cachoeiro

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem | A Gazeta

De acordo com as informações divulgadas pelo titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas, a prisão foi realizada por policiais militares do Serviço Reservado da Polícia Militar, com apoio da Inteligência da DHPP.

"É fruto de um trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar, que se iniciou desde os primeiros instantes do crime, com análise de imagens de videomonitoramento, levantamentos de informação, diligências de campo, que lastrearam a representação pela decretação da prisão temporária" Felipe Vivas - Delegado-titular da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Piúma. Em seguida, ele será levado para a DHPP de Cachoeiro para ser interrogado e, posteriormente, encaminhado para o CDP/CI, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado Felipe Vivas informou, ainda, que o interrogatório do indivíduo será importante para tentar esclarecer o motivo do crime. “Sobretudo para delimitação do crime de homicídio ou latrocínio”, concluiu.

CRIME

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, era vendedor de carnes e atendia na própria residência. No dia do crime – que aconteceu em 24 de dezembro, por volta das 11h da manhã, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim – o criminoso se passou por cliente e, ao chegar na área de vendas do local, anunciou o assalto. Na sequência, deu dois tiros contra o jovem e fugiu, levando um celular.