Comerciante é morto em tentativa de assalto em Cachoeiro

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem | A Gazeta

O jovem Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto nesta véspera de Natal (24) em Cachoeiro de Itapemirim . O crime aconteceu por volta de 11h no bairro Aeroporto. A vítima era vendedor de carnes e atendia na própria residência. Segundo informações da Polícia Militar , o suspeito se passou por cliente e, quando chegou na área de vendas do local, anunciou o assalto. Na sequência, deu dois tiros contra o jovem e fugiu, levando um celular.

Os tiros atingiram o peito de Fabrício. Ele chegou a ser socorrido por familiares e encaminhado a um hospital particular da região, de acordo com a Polícia Militar, mas não resistiu e morreu, após dar entrada na unidade de saúde.

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto Crédito: Redes Sociais

As polícias Civil e a Militar estiveram no local e fizeram buscas para encontrar o homem, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.