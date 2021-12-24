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Tiros no peito

Comerciante é morto em tentativa de assalto em Cachoeiro

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, era vendedor de carnes e atendia na própria residência. Ele foi assassinado nesta véspera de Natal (24)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 dez 2021 às 17:51

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 17:51

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto em Cachoeiro de Itapemirim
Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem | A Gazeta
O jovem Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto nesta véspera de Natal (24) em Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu por volta de 11h no bairro Aeroporto. A vítima era vendedor de carnes e atendia na própria residência. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito se passou por cliente e, quando chegou na área de vendas do local, anunciou o assalto. Na sequência, deu dois tiros contra o jovem e fugiu, levando um celular.
Os tiros atingiram o peito de Fabrício. Ele chegou a ser socorrido por familiares e encaminhado a um hospital particular da região, de acordo com a Polícia Militar, mas não resistiu e morreu, após dar entrada na unidade de saúde.
Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto Crédito: Redes Sociais
As polícias Civil e a Militar estiveram no local e fizeram buscas para encontrar o homem, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado, a princípio, como tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim.

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