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Em Vila Velha

Jovem é agredida no ES e diz que precisou lutar com marido para não morrer

Caso aconteceu no bairro Ataíde, em Vila Velha, e o homem foi preso em flagrante após confraternização de aniversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2021 às 17:17

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 17:17

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Plantão Especializado da Mulher Crédito: Vitor Jubini
Uma jovem de 21 anos foi agredida pelo companheiro no bairro Ataíde, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (23). Ela disse que precisou lutar com o homem para não morrer. A vítima ficou com um olho roxo e hematomas nas costas.
De acordo com a jovem, as agressões aconteceram após a comemoração do aniversário de 25 anos do marido. A mulher disse que o homem passou mal após ter bebido muito na comemoração e ficou irritado quando a mulher insistiu que ele fosse para o outro quarto.
Ela contou que precisou pegar uma faca para se proteger e cortou o dedo dele. Foi o dono da casa onde eles moram que chamou a Polícia Militar. O agressor foi preso em flagrante. A mulher contou que essa foi a terceira vez que ela foi agredida pelo companheiro.
Com informações do G1/ES

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