Jovem é agredida no ES e diz que precisou lutar com marido para não morrer

De acordo com a jovem, as agressões aconteceram após a comemoração do aniversário de 25 anos do marido. A mulher disse que o homem passou mal após ter bebido muito na comemoração e ficou irritado quando a mulher insistiu que ele fosse para o outro quarto.

Ela contou que precisou pegar uma faca para se proteger e cortou o dedo dele. Foi o dono da casa onde eles moram que chamou a Polícia Militar. O agressor foi preso em flagrante. A mulher contou que essa foi a terceira vez que ela foi agredida pelo companheiro.