Jovem é agredida no ES e diz que precisou lutar com marido para não morrer

Uma jovem de 21 anos foi agredida pelo companheiro no bairro Ataíde, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (23). Ela disse que precisou lutar com o homem para não morrer. A vítima ficou com um olho roxo e hematomas nas costas.
De acordo com a jovem, as agressões aconteceram após a comemoração do aniversário de 25 anos do marido. A mulher disse que o homem passou mal após ter bebido muito na comemoração e ficou irritado quando a mulher insistiu que ele fosse para o outro quarto.
Ela contou que precisou pegar uma faca para se proteger e cortou o dedo dele. Foi o dono da casa onde eles moram que chamou a Polícia Militar. O agressor foi preso em flagrante. A mulher contou que essa foi a terceira vez que ela foi agredida pelo companheiro.
Com informações do G1/ES