Homem é preso após confusão no PA de São Pedro, em Vitória

Your browser does not support the video tag.

(veja acima). Revoltado, um homem revirou cadeiras, jogou objetos contra paredes e acabou preso na recepção do Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória . Quem estava no local na madrugada desta sexta-feira (24) filmou o comportamento agressivo dele e reclamou da espera para receber ajuda médica na unidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente deu início às atitudes cerca de 20 minutos depois de chegar. Acionada, a Polícia Militar confirmou o vandalismo. "Os policiais encontraram cadeiras de ferro reviradas, lixeiras quebradas e um homem alterado sendo contido por um vigilante", contou.

Entrada do Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Em nota, a corporação também informou que "segundo testemunhas, minutos depois de fazer a ficha de atendimento e antes de passar pela triagem, o homem se mostrou agressivo e começou a lançar os objetos contra o chão e as paredes, de forma inesperada". O nome do paciente não foi divulgado.

Polícia Civil afirmou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por "dano ao patrimônio público", e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O crime prevê de seis meses a três anos de detenção e pagamento de multa.

DIAS DE SUPERLOTAÇÃO E DEMORA

Desde o último domingo (19), a TV Gazeta tem mostrado a superlotação no PA de São Pedro, em Vitória. Nesse período, pacientes relataram que chegaram a esperar até 5 horas pelo atendimento. Em várias ocasiões, havia pessoas sentadas no lado de fora e até no chão da recepção, devido à falta de lugar.

Apesar do recente cenário, o repórter Diony Silva esteve no local nesta sexta-feira (24) e o serviço aparentava estar normalizado. A aposentada Maria da Glória Martins contou que foi bem atendida. "Não sei como estava antes, mas hoje deu tudo certo, apesar de ter muita gente gripada e tossindo", relatou.

Em relação especificamente a esta madrugada, a Secretaria Municipal de Saúde garantiu que os atendimentos transcorreram normalmente antes e após o ato de vandalismo registrado e que o Pronto Atendimento de São Pedro estava com a equipe noturna completa, com os sete médicos.

SERVIÇO: ATENDIMENTO NO NATAL