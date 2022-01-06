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Denúncia

Servidoras de Cachoeiro procuram a polícia e relatam ameaças de morte

Segundo as profissionais, esta não é a primeira vez que isso acontece, e as ameaças já ocorriam há vários dias
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jan 2022 às 17:20

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:20

Servidoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim procuraram à polícia na manhã desta quinta-feira (6) para relatar uma ameaça de morte que teriam recebido de um homem de 50 anos.
Servidoras de Cachoeiro são ameaçadas de morte e procuram a polícia
A Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Cottonbro / Pexels
Segundo boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Cachoeiro, as funcionárias relataram que as ameaças já vinham acontecendo há vários dias, mas que nesta quinta (6), o homem estava muito alterado, disse que iria matá-las e que já tinha cometido um homicídio no passado.
No local de denúncia, os guardas municipais se depararam com o acusado e o mesmo foi conduzido para a delegacia da região.
Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
A reportagem de A Gazeta acionou a Semdes para saber outros detalhes, entre eles, o motivo da ameaça, mas ainda não obteve resposta. Quando o retorno chegar, essa matéria será atualizada.

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