Servidoras de Cachoeiro procuram a polícia e relatam ameaças de morte

Servidoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim procuraram à polícia na manhã desta quinta-feira (6) para relatar uma ameaça de morte que teriam recebido de um homem de 50 anos.

A Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Cottonbro / Pexels

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Cachoeiro, as funcionárias relataram que as ameaças já vinham acontecendo há vários dias, mas que nesta quinta (6), o homem estava muito alterado, disse que iria matá-las e que já tinha cometido um homicídio no passado.

No local de denúncia, os guardas municipais se depararam com o acusado e o mesmo foi conduzido para a delegacia da região.

Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.