Servidoras de Cachoeiro procuram a polícia e relatam ameaças de morte

Servidoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim procuraram à polícia na manhã desta quinta-feira (6) para relatar uma ameaça de morte que teriam recebido de um homem de 50 anos.
Segundo boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Cachoeiro, as funcionárias relataram que as ameaças já vinham acontecendo há vários dias, mas que nesta quinta (6), o homem estava muito alterado, disse que iria matá-las e que já tinha cometido um homicídio no passado.
No local de denúncia, os guardas municipais se depararam com o acusado e o mesmo foi conduzido para a delegacia da região.
A Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
A reportagem de A Gazeta acionou a Semdes para saber outros detalhes, entre eles, o motivo da ameaça, mas ainda não obteve resposta. Quando o retorno chegar, essa matéria será atualizada.