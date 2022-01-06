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Reação violenta

Após demissão, homem tenta matar ex-patrão com golpes de facão em Cachoeiro

Caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (5), próximo à rodoviária da cidade, no momento que o empresário descia da própria moto. Após a tentativa de homicídio, o suspeito conseguiu fugir
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

06 jan 2022 às 11:38

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:38

Pronto Socorro da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Ferido, o empresário foi socorrido na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um empresário de 43 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (5) no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Essa já é a segunda vez que o mesmo homem tenta matar o empresário. As agressões teriam começado após suspeito ser desligado da empresa.
De acordo com a Polícia Militar, o caso correu por volta de 15h30 nas proximidades do terminal rodoviário do município. O empresário contou que estacionou a motocicleta, e, ao descer do veículo, foi agredido pelas costas com um facão. Em seguida, a vítima virou e identificou o agressor, um homem de 39 anos, como sendo um ex-funcionário que não se conformava com a demissão.
A vítima levou mais golpes de facão e em seguida correu em direção à rodoviária para pedir socorro. O agressor fugiu em um veículo e não foi encontrado desde então.  O empresário foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim,  onde foi atendido e liberado.

TENTATIVA ANTERIOR

No dia 10 de novembro do ano passado, o mesmo suspeito já havia tentado matar o empresário. A Polícia Civil foi demandada sobre a tentativa de homicídio, mas até o momento não houve retorno sobre o caso.  

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