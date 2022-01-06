Após demissão, homem tenta matar ex-patrão com golpes de facão em Cachoeiro

Um empresário de 43 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (5) no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Essa já é a segunda vez que o mesmo homem tenta matar o empresário. As agressões teriam começado após suspeito ser desligado da empresa.
De acordo com a Polícia Militar, o caso correu por volta de 15h30 nas proximidades do terminal rodoviário do município. O empresário contou que estacionou a motocicleta, e, ao descer do veículo, foi agredido pelas costas com um facão. Em seguida, a vítima virou e identificou o agressor, um homem de 39 anos, como sendo um ex-funcionário que não se conformava com a demissão.
A vítima levou mais golpes de facão e em seguida correu em direção à rodoviária para pedir socorro. O agressor fugiu em um veículo e não foi encontrado desde então. O empresário foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi atendido e liberado.
TENTATIVA ANTERIOR
No dia 10 de novembro do ano passado, o mesmo suspeito já havia tentado matar o empresário. A Polícia Civil foi demandada sobre a tentativa de homicídio, mas até o momento não houve retorno sobre o caso.