Mulher morta pelo ex em Cachoeiro havia registrado agressões na polícia

Juliana Machado Alacrin, de 37 anos, foi mota pelo ex companheiro a facadas Crédito: Reprodução/ Facebook

Segundo o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, em 2020 a vítima foi ferida com dois socos na garganta e no braço e o registrou o fato na delegacia. No sábado (8), logo após assassinar Juliana, ele confessou o crime à polícia.

“O crime aconteceu durante uma briga do casal por razões de ciúmes, ele tentou fugir pulando uma janela e sofreu uma fratura. Ela foi socorrida por uma vizinha após gritos de socorro do filho da vítima, de 5 anos. A vizinha encontrou ela caída no chão e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também socorreu o suspeito”, contou o delegado.

Elas foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia do município. Juliana Machado Alacrin morreu logo após dar entrada na unidade. A informação nesta segunda-feira (10) é de que o suspeito segue hospitalizado. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio. Quando tiver alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória em Cachoeiro.