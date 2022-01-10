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Bairro Bandeirantes

Homem é preso após agredir mulher e filha com golpes de madeira em Cariacica

Caso aconteceu foi neste domingo (9), no bairro Bandeirantes. Mulher tinha medida protetiva contra o agressor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2022 às 12:51

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:51

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Homem de 32 anos foi preso após agredir mulher e filha com golpes de madeira Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 32 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (10), após agredir com golpes de madeira a mulher, uma cabeleireira de 43 anos, e a filha deles, neste domingo (9), em Bandeirantes, em Cariacica.
A mulher contou a policiais militares que as agressões começaram neste domingo (9) após uma discussão e o marido, Wellington Azevedo Vitor, pegou um pedaço de madeira e começou a bater nela e na filha, uma adolescente de 15 anos.
A adolescente teve lesões nas pernas, na mão direita e no pulso esquerdo. A mãe ficou machucada nos braços e pernas. A mulher contou ainda que ele disse ter ido buscar uma arma de fogo.

MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR

Em setembro de 2021, depois de mais uma agressão, a cabeleireira pediu uma medida protetiva. O documento diz que ele tinha que manter pelo menos 200 metros de distância dela e não podia manter nenhum tipo de contato mas, de acordo com ela, o homem sempre volta e faz ameaças.
O relacionamento de 17 anos, de acordo com ela, é marcado por várias agressões. Após serem agredidas, mãe e filha foram levadas para o Plantão Especializado da Delegacia da Mulher (PEM), em Vitória, onde foi registrado um boletim de ocorrência.
Com informações de Daniela Carla,  da TV Gazeta

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