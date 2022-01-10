Corpos encontrados em cafezal sendo levados para o SML de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Dois homens são encontrados mortos em plantação de café em Aracruz

Moradores da região relataram para os policiais que ouviram vários tiros por volta das 2h da madrugada. Segundo a polícia, ninguém na região conhecia as vítimas. Há a suspeita de que os homens tenham sido levados ao local para serem executados.

Sem documentação, os indivíduos mortos têm aparência entre 20 e 25 anos. Em um deles, contou-se 16 perfurações e, no outro, foram 21. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem identificados, necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

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Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

A corporação destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.