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Norte do ES

Dois homens são encontrados mortos em plantação de café em Aracruz

Moradores da região relataram para os policiais que ouviram diversos tiros durante a madrugada. As vítimas não foram identificadas até o momento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 jan 2022 às 10:12

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 10:12

Corpos encontrados em cafezal sendo levados para o SML de Linhares
Corpos encontrados em cafezal sendo levados para o SML de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Dois homens são encontrados mortos em plantação de café em Aracruz
Dois homens foram encontrados mortos em uma plantação de café na manhã desta segunda-feira (10) no bairro Jacupemba, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Até o momento, não foi possível identificar as vítimas. Segundo a perícia da Polícia Civil, os corpos apresentavam várias perfurações.
Moradores da região relataram para os policiais que ouviram vários tiros por volta das 2h da madrugada. Segundo a polícia, ninguém na região conhecia as vítimas. Há a suspeita de que os homens tenham sido levados ao local para serem executados.
Sem documentação, os indivíduos mortos têm aparência entre 20 e 25 anos. Em um deles, contou-se 16 perfurações e, no outro, foram 21. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem identificados, necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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