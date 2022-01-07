Prefeitura de Aracruz abre processo seletivo com 107 vagas

A remuneração mensal varia de R$ 998 a R$ 2.037,11, para carga horária de 30 a 44 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do município. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Prefeitura de Aracruz tem vagas para temporários Crédito: Prefeitura de Aracruz

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Cuidador social (12)

Auxiliar de serviços gerais (15)

Motorista (10)

Agente administrativo (10)

Agente cadastrador (12)

Agente de triagem (1)

Educador social (11)

Arte educador (1)

Assistente social (26)

Pedagogo (1)

Psicólogo (8)

As inscrições poderão ser feitas das 12h de 10 de janeiro de 2022 até as 12h do dia 12 deste mesmo mês e ano, no site da prefeitura