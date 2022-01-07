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Temporários

Prefeitura de Aracruz abre processo seletivo com 107 vagas

Remuneração mensal varia de R$ 998 a R$ 2.037,11; interessados poderão se inscrever no período de 10 a 12 de janeiro pela internet

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jan 2022 às 12:56
Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de 107 profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração mensal varia de R$ 998 a R$ 2.037,11, para carga horária de 30 a 44 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do município. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz tem vagas para temporários Crédito: Prefeitura de Aracruz
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Cuidador social (12)
  • Auxiliar de serviços gerais (15)
  • Motorista (10)
  • Agente administrativo (10)
  • Agente cadastrador (12)
  • Agente de triagem (1)
  • Educador social (11)
  • Arte educador (1)
  • Assistente social (26)
  • Pedagogo (1)
  • Psicólogo (8)
As inscrições poderão ser feitas das 12h de 10 de janeiro de 2022 até as 12h do dia 12 deste mesmo mês e ano, no site da prefeitura
Os candidatos serão avaliados por meio de aplicação de prova de títulos e experiência profissional, além de prova prática de Informática aplicada somente para as funções de agente cadastrador e agente administrativo.

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