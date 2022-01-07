Prefeitura de Aracruz abre processo seletivo com 107 vagas

A Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de 107 profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração mensal varia de R$ 998 a R$ 2.037,11, para carga horária de 30 a 44 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do município. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
- Cuidador social (12)
- Auxiliar de serviços gerais (15)
- Motorista (10)
- Agente administrativo (10)
- Agente cadastrador (12)
- Agente de triagem (1)
- Educador social (11)
- Arte educador (1)
- Assistente social (26)
- Pedagogo (1)
- Psicólogo (8)
As inscrições poderão ser feitas das 12h de 10 de janeiro de 2022 até as 12h do dia 12 deste mesmo mês e ano, no site da prefeitura.
Os candidatos serão avaliados por meio de aplicação de prova de títulos e experiência profissional, além de prova prática de Informática aplicada somente para as funções de agente cadastrador e agente administrativo.