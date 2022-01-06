Sedu define organizadora de concurso para professores e agentes

concurso público da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo ( Sedu ) será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (6). O próximo passo será a assinatura do contrato entre a pasta e a banca.

A seleção vai preencher vagas para os cargos de professores, pedagogos e agentes de suporte educacional. A Sedu, entretanto, ainda não divulgou o quantitativo de oportunidades. Detalhes como prazo de inscrição, requisitos e data de provas serão definidos no edital.

Sedu vai abrir concurso para professores, pedagogos e agentes de suporte educacional Crédito: Carlos Alberto Silva

A última seleção foi realizada em 2018, também pela Fundação Carlos Chagas. Na ocasião, foram 1.025 vagas para professores e pedagogos. A remuneração, na época, variava de R$ 2.081 a R$ 3.732, para carga horária de 25 horas semanais. Os candidatos fizeram provas objetivas, discursivas e de títulos.

O requisito para ocupar os cargos é ter licenciatura plena. Já os candidatos ao cargo de agente precisam ter o ensino médio. A remuneração é de cerca de R$ 1,8 mil.

MAIS CONCURSO

A Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont) já assinou o contrato com o Cebraspe, que será o responsável pelo concurso com 12 vagas para o cargo de auditor do Estado. O salário é de R$ 9.653 mensais.

O próximo passo será a divulgação do edital. Os candidatos devem ter o nível superior.

Os auditores são responsáveis por analisar previamente as compras e convênios de valores significativos, verificando se as regras e boas práticas administrativas foram seguidas pelos órgãos públicos, o que ajuda a evitar compras antieconômicas e paralisações nos processos licitatórios, entre outras atribuições.

O último concurso da pasta foi realizado em 2009. Na época, foram oferecidas 15 vagas, mas ocupadas outras 18, totalizando 33 admissões.