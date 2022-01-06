Suspeito de tentar matar jovem em Aracruz é preso em praia de Vitória

"Após o crime, o autor se evadiu do município de Aracruz para a capital Vitória, onde permaneceu escondido. Durante as investigações, a DHPP de Aracruz representou pela prisão temporária do investigado, a qual foi decretada pelo Juízo de plantão. Desde então, a equipe realizou diligências visando encontrá-lo, sendo que nesta manhã recebeu informações de que ele estaria numa praia, na Curva da Jurema, em Vitória", relatou o titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta.