Suspeito de tentar matar jovem em Aracruz é preso em praia de Vitória

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (6) suspeito de ser o autor de uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos, que aconteceu no último domingo (2), no Bairro Limão, em Aracruz, no Norte do Estado. O suspeito foi preso na praia da Curva da Jurema, em Vitória, enquanto se divertia com uma mulher.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por dois disparos, um deles na cabeça, e está internada em estado grave. Investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz apontam que o suspeito foi até a casa do adolescente cobrar uma suposta dívida de drogas, no valor aproximado de R$ 500. Como a vítima não pagou, o suspeito cometeu a tentativa de homicídio. O adolescente foi socorrido com vida, mas a Polícia Civil não informou para qual hospital foi encaminhado.
"Após o crime, o autor se evadiu do município de Aracruz para a capital Vitória, onde permaneceu escondido. Durante as investigações, a DHPP de Aracruz representou pela prisão temporária do investigado, a qual foi decretada pelo Juízo de plantão. Desde então, a equipe realizou diligências visando encontrá-lo, sendo que nesta manhã recebeu informações de que ele estaria numa praia, na Curva da Jurema, em Vitória", relatou o titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta.
A prisão na praia da Capital foi feita com apoio da Guarda Municipal (GCM) de Vitória, que realizou levantamentos na região, conseguindo encontrar o suspeito. Segundo a Polícia Civil, o suspeito será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça.