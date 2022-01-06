Suspeitos de assalto e estupro de adolescente em Itaguaçu são presos

Material apreendido com os suspeitos de assalto em Itaguaçu Crédito: Divulgação/Sesp

O levantamento foi feito após registros do exato momento em que em que um veículo, modelo Volkswagen Fox, com restrição de furto e roubo, entrava em Itaraninha sendo escoltado por outro veículo, modelo Fiat Palio, logo após um dos roubos. A Polícia Civil chamou o apoio da Polícia Militar e, juntas, montaram uma campana para abordar os suspeitos identificados como Leones Paschoal de Oliveira, de 21 anos, e Daniel José de Oliveira, de 27.

Por volta das 18h, eles receberam voz de abordagem e tentaram fugir. Um deles foi preso ainda na casa onde estavam. O outro correu pelas ruas, pulou muros, mas os policiais conseguiram alcançá-lo.

Carro utilizado por suspeitos em Itarana Crédito: Divulgação/Sesp

Durante buscas dentro da residência foi encontrada uma arma de fogo calibre 32 com seis munições, que o suspeito de 21 anos assumiu pertencer a ele. No local ainda foi apreendida uma touca ninja e encontrados diversos materiais roubados pelos indivíduos, como celulares, carros e até carnes.

Ambos os presos são condenados pelo crime de roubo. Leones era evadido do sistema prisional e estava com mandado de prisão em aberto. Daniel cumpria pena por roubo, em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. No momento do crime e no momento da prisão, ele estava com o equipamento de monitoramento. Eles são suspeitos de participarem de outros crimes que ocorreram nos últimos meses em Itaguaçu.

"São indivíduos de alta periculosidade e insistentes na prática criminosa. Um deles foi identificado, sem nenhuma dúvida, pelas vítimas que compareceram à delegacia e nossas investigações indicam que eles estão envolvidos em outros crimes registrados na região de Itaguaçu. Quem identificar esses indivíduos como autores de outros crimes deve se dirigir à delegacia, pois essas informações são de extrema importância para que eles permaneçam presos" Renan Alves - Delegado-titular da Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu

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As vítimas que estiveram na delegacia também reconheceram a arma apreendida com os suspeitos, além de vários objetos recuperados. Daniel foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado por restrição de liberdade das vítimas, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Leones responderá pelo crime de roubo com as mesmas circunstâncias, além de porte ilegal de arma de fogo e estupro qualificado.

A dupla foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CPD) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça. Um outro envolvido no assalto continua solto. A investigação segue em andamento, e a população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia 181. Ele não teve o nome divulgado.

secretário de Estado de Segurança , Alexandre Ramalho, em vídeo, informou que foi reforçada a atuação da PM e da PC no município a pedido de vereadores, após crimes de roubo e furto ocorridos nos últimos meses.

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O CRIME

Três assaltantes invadiram uma casa e mantiveram uma família refém na noite de segunda-feira (3), em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Oito pessoas foram vítimas dos indivíduos: um casal de idosos, dois homens, uma mulher, duas crianças — de 8 e 10 anos — e uma adolescente de 15 anos, que precisou ser encaminhada para um hospital no município.