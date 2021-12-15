Vereador do ES assaltado diz que câmeras registraram suspeitos em Itaguaçu

Vereador Camilo Adolfo Bucher Crédito: Reprodução/Instagram

O vereador contou que acompanhou as buscas realizadas pela Polícia Militar , na última segunda-feira (13), e que imagens capturadas por circuitos de segurança particulares na cidade mostraram as duas caminhonetes — que foram roubadas da família, segundo Bucher — seguindo no sentido Itarana, município vizinho. Um terceiro veículo que teria sido utilizado pelos criminosos no dia do assalto também foi localizado nas gravações, de acordo com o vereador.

“Vi (nas imagens) os suspeitos passarem dentro do município no sentido Itarana. As duas caminhonetes e o carro de apoio, utilizado no crime, que foi abandonado. As buscas foram feitas pela PM em câmeras particulares”, relatou Bucher para A Gazeta.

A Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu investiga o caso e trabalha para coletar imagens e informações sobre o crime. Na segunda, o vereador e outras vítimas prestaram depoimentos.

Polícia Civil informou, por nota, que "o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Itaguaçu e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".

A Polícia Militar também foi demandada pela reportagem, mas respondeu apenas que "as investigações acerca do caso estão sendo conduzidas pela Polícia Civil".

O CRIME

Casa de vereador revirada por assaltantes em Itaguaçu

Três bandidos encapuzados assaltaram uma propriedade rural do vereador Camilo Adolfo Bucher (PSDB), em Itaguaçu, no Noroeste do Estado, na madrugada de sábado (11), e fizeram familiares e amigos dele refém por cerca de duas horas. Além do vereador, 13 pessoas foram rendidas e amarradas pelos criminosos. Três delas eram crianças.

O assalto aconteceu durante uma confraternização para familiares e amigos do vereador. Por volta de 0h30, Bucher percebeu que um cão estava latindo, muito nervoso, e então foi até a entrada da propriedade e percebeu a presença dos homens. O vereador disse que tentou fugir, mas caiu e foi pego pelos bandidos.

Ao menos dois dos três assaltantes estavam armados. Eles reviraram a casa, roubaram dinheiro, jóias, eletrônicos, carne e até filhotes de cachorro da raça pastor alemão. Duas caminhonetes da família também foram roubadas.

Ao chegar na casa, segundo o vereador, os criminosos mandaram que as pessoas deitassem no chão e amarraram todos os que estavam no local. Três pessoas foram colocadas em um banheiro e as demais do lado de fora da casa.

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Bucher relatou que foi agredido com chutes e pauladas no braço. “Recolheram dinheiro, bens pessoais, cordão, anel, aliança. Na minha casa, pegaram minha carteira. Depois pediram para a minha esposa mostrar a casa e reviraram ela toda. Levaram vários eletrônicos, televisão, carne que estava na geladeira, uma fritadeira elétrica. (Roubaram) Até mesmo os filhotes de pastor alemão que eu tinha”, contou Bucher. Segundo o vereador, os bandidos chegaram a dizer que ele "saberia o motivo" para estarem lá.