Violência

Diarista é rendida e amarrada durante assalto a residência em Aracruz

Criminosos invadiram o imóvel pela manhã, ameaçaram a vítima e fugiram levando diversos bens, incluindo um cofre. Duas armas que estavam guardadas também foram subtraídas

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:38

Criminosos invadiaram a casa e amarraram as mãos e os pés da diarista Crédito: Douglas Abreu

Uma diarista foi rendida e amarrada durante um assalto a uma residência no bairro Primavera, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (17), após criminosos invadirem o imóvel e levarem diversos pertences.

Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o tenente-coronel Cabral, da Polícia Militar, disse que a equipe foi acionada por volta de 9h, quando outro prestador de serviço chegou ao local e ouviu gritos de socorro. Ele conseguiu entrar na casa e encontrou a vítima com os pés e as mãos amarrados Os proprietários da residência não estavam no momento da ação.

Segundo o PM, a vítima relatou que foi surpreendida por criminosos, que agiram com violência, fazendo ameaças enquanto reviravam o imóvel em busca de itens de valor. Eles conseguiram levar um cofre com diversos objetos, entre eles duas armas de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma picape e ainda não foram encontrados. A polícia realiza buscas para tentar identificar e localizar os envolvidos.

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