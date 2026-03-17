Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Cidade do ES oferece curso de operador de drones. Só para mulheres

São 15 vagas para o treinamento (gratuito) com duração de uma semana

Vitória
Publicado em 17/03/2026 às 15h43
Pulverização tornou-se mais eficiente com uso de drones contra doenças e pragas do café, inclusive em lavouras de montanha
Uso de drone na pulverização contra doenças e pragas na agricultura. Crédito: Shutterstock

Prefeitura de Linhares abriu inscrições para um treinamento exclusivo para mulheres interessadas em aprender sobre tecnologia e inovação aplicadas ao agronegócio. O curso “Operação e Mapeamento com Aeronave Remotamente Pilotada – Drone (Asa Rotativa)”, que é gratuito, será realizado entre os dias 23 e 27 de março, das 8h às 17h, na Fazenda Experimental do Incaper.

São 15 vagas para o treinamento com duração de uma semana. As participantes irão aprender noções de legislação e segurança para operação de drones; planejamento e execução de voo; operação de aeronave remotamente pilotada (drone); técnicas de mapeamento de áreas agrícolas e coleta de imagens aéreas para análise no campo.

O curso tem o objetivo de desenvolver competências de empreendedorismo, despertar o interesse pela gestão e ampliar o protagonismo feminino na administração de empresas e negócios rurais.

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O treinamento é uma parceria do município com o Senar-ES (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sindicato Rural e Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural).

As inscrições devem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dKwgFVvVZaFGApwaq5rvkxDnUKOffO3uJt8ka5o2EXy-Gw/viewform?usp=publish-editor.

As aulas serão realizadas na Fazenda Experimental do Incaper, em Linhares, com alojamento para participantes que precisarem de hospedagem. A alimentação será por conta de cada participante.

Há duas semanas a Prefeitura de Linhares realizou um curso de operação de tratores que foi um sucesso, com mais de 80 mulheres inscritas.

“A agricultura está cada vez mais conectada à tecnologia. Ter mulheres presentes nesse processo de inovação é de extrema importância. O treinamento é uma oportunidade para elas utilizarem uma ferramenta moderna”, lembrou o secretário municipal de Agricultura, Rafael Breda Buffon.

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