Policial flagra assalto em ponto de ônibus e atira em bandido na Serra

Logo após roubar uma mulher em um ponto de ônibus do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, um criminoso levou a pior no início da manhã desta terça-feira (14). Um policial que flagrou o assalto conseguiu alcançá-lo, atirou contra o suspeito e o deteve pouco depois em uma área de vegetação, com uma arma de fogo falsa.
Segundo a Polícia Militar, o criminoso chegou na região de bicicleta e roubou o celular da vítima. "A ação foi flagrada por um militar que tentou deter o suspeito, que, por sua vez, apontou uma possível arma de fogo para o policial, que revidou a ação com disparos", informou a corporação, em nota.
Em seguida, o suspeito tentou fugir e, ao ser alcançado, "foi constatado que ele havia sido alvejado, sendo socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória", finalizou a PM. Não foram divulgadas informações sobre a quantidade de tiros e os locais em que o suspeito foi atingido, nem o estado de saúde dele.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra, onde o suspeito de 40 anos foi autuado em flagrante por roubo e será preso. "Quando receber alta hospitalar, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", afirmou a corporação.