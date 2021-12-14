Morre tio agredido com marretadas pelo sobrinho em Cariacica

Objeto usado por Geovane para realizar as agressões Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um crime brutal revoltou moradores do bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica , no último sábado (11). Um homem, identificado como Geovane Régis, de 29 anos, agrediu os parentes com faca e marreta. Tudo isso por ciúmes da mulher. Um dos feridos, o tio, de 52 anos, morreu no hospital.

Segundo apurações da TV Gazeta, os parentes estavam reunidos em um casa da região, aproveitando o dia e bebendo, como costumam fazer aos finais de semana. No local, estavam Geovane, a mãe, a mulher dele, o tio, um primo e uma prima.

Em determinado momento, o suspeito, durante uma discussão por ciúmes da mulher, pegou uma faca e uma marreta e tentou matar o tio, de 52 anos, e o primo, de 43. De acordo com a polícia, durante a confusão, o criminoso também esfaqueou a mulher.

Uma moradora do bairro, que por medo preferiu não se identificar, disse que o homem é uma pessoa violenta e sempre que bebe e usa drogas costuma arrumar problemas e agredir as pessoas. "Ele bate, espancada para matar", afirmou. Ainda segundo vizinhos, o suspeito tem histórico de bater nas ex-companheiras e até mesmo na própria mãe.

A reportagem da TV Gazeta tentou falar com a mãe do suspeito, porém não teve sucesso. Isso porque, a mulher preferiu não falar com a equipe.

HOMEM NÃO FOI ENCONTRADO

Após o crime, Geovane fugiu. Moradores da região ficaram revoltados com o ocorrido e foram até a casa em que ele mora com a mulher - cerca de 100 metros de distância do local do crime. Lá, destruíram o carro dele na garagem e arrombaram a porta, adentrando e deixando a casa toda revirada.

Na manhã de domingo (13), a Polícia Militar e a Polícia Civil se deslocaram até a região para procurar o suspeito. Apesar disso, ele não foi encontrado.

FERIDOS

O tio e o primo, que sofreram o ataque, foram socorridos pelos parentes e levados para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Devido à gravidade dos ferimentos, o tio chegou a ser transferido para a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu e morreu. Já o primo ferido, teve alta e passa bem.

Como o suspeito esfaqueou a própria esposa, o crime também será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Mulher (DHPM). Até o momento, Geovane não foi localizado.

DENÚNCIA

Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A polícia pede para que, caso alguém tenha conhecimento do fato, denuncie através doou pelo