“Fiquei desesperada”, diz jovem atropelada em praça de Jardim Camburi

Uma das cinco pessoas feridas entre as seis atropeladas no sábado (11), na praça Nilze Mendes Rangel, no bairro Jardim Camburi, em Vitória , Karla Cristina Oliveira Santos, de 20 anos, que trabalha em um food truck, estava servindo chope aos clientes no momento do acidente. Quando a jovem se deu conta, já tinha sofrido uma pancada na cabeça e viu muito sangue escorrendo em seu rosto.

Karla Cristina Oliveira Santos foi uma das vítimas de atropelamento em Jardim Camburi Crédito: Arquivo Pessoal

Karla contou que, devido ao atropelamento, sofreu um corte extenso — da testa à pálpebra — além de outros pequenos hematomas pelo corpo. Isso porque os objetos que haviam no veículo, como barris e chopeira, caíram sobre as três funcionárias que estavam no local. “E está um pouco pior que isso. Quase não enxergo”, disse.

"Foi tudo muito rápido, a condutora estava em alta velocidade. Estávamos dentro do food truck. No momento em que vimos o carro em cima da calçada, vi também uma moça sendo arremessada. Depois, virou o truck vizinho e, então, atingiu o nosso. Eu bati a cabeça e não lembro de nada, tudo caiu. Isso em um espaço de tempo muito curto. Depois que nos atingiu, descemos e percebi que eu estava sangrando muito. Fiquei desesperada, chorando e tremendo. Encostei em uma árvore e fiquei com medo de ter sofrido algum trauma maior" Karla Cristina Oliveira Santos - Funcionária de food truck

A jovem explicou que entrou em choque após o acidente e precisou contar com ajuda de um morador da região, que a socorreu. Segundo ela, as pessoas que passavam olhavam para ela em desespero. “Meu corte era extenso e dava para ver o osso. Na hora foi inacreditável. A gente não espera isso enquanto está trabalhando, ainda mais em uma praça cheia de famílias com crianças. Até senti um alívio por não ter atingido nenhuma criança. O rapaz que me ajudou perguntou se eu queria ir para o hospital. Como eu tenho plano de saúde, fui para um particular, levada por ele”, acrescentou.

Sobre as medidas que pretende tomar, Karla disse que, para ela, não basta que a condutora do Mitsubishi Pajero Sport preto, Luzia Dias Ribeiro Santos, responda criminalmente. “Não estou recebendo assistência nenhuma por parte da pessoa que me atropelou. Ela foi presa e logo foi solta para responder em liberdade. Pretendo entrar com ação de danos morais e estéticos, até porque a médica já me informou que a simetria do meu rosto não será a mesma e que a cicatriz será enorme”, relatou.

Esther Lübe, que esteve presente no momento do acidente e é tia de outra jovem ferida que chegou a ser arremessada pelo carro da investigada, comentou o estado de saúde da sobrinha. “Ela está bem, mas com o braço machucado, esfolado. Perto da costela ela sofreu uma pancada que deixou um roxo muito grande. Fomos ao Departamento Médico Legal para fazer exame e vimos que, por trás da orelha, está tudo roxo e ela apresenta sensibilidade no ouvindo, o que causou dificuldade para escutar", disse.

A reportagem tenta contato com as demais vítimas, para monitorar o quadro de saúde das cinco mulheres. A Gazeta também tenta localizar a defesa da autuada, Luzia Dias Ribeiro Santos, para incluir o posicionamento neste texto.

RELEMBRE O ACIDENTE

Motorista de caminhonete arrasta food trucks em Jardim Camburi Crédito: Leitor A Gazeta

Em decisão do juiz João Patrício Barroso Neto, foi narrado que o automóvel da condutora, modelo Mitsubishi Pajero Sport, teria subido no meio fio e avançado em direção a uma praça, ocasião em que teria atingido as vítimas, causando lesões corporais. Além disso, ela teria retornado em direção a calçada e ainda atingido outros dois veículos que estariam estacionados na via. Apesar de tudo, Luzia não tinha registros criminais anteriores.

Diante do caso, o magistrado decidiu por não manter a mulher presa preventivamente. “(...) a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita, bem como filho menor que depende dos seus cuidados”.

Apesar de permanecer em liberdade enquanto responde ao processo, foram impostas condições que deverão ser cumpridas pela investigada, entre elas a proibição de sair da Grande Vitória sem autorização do juiz.

Cinco pessoas ficaram feridas, sendo que quatro vítimas sofreram traumas e uma teve queimaduras oriundas de gordura quente que derramou de uma fritadeira, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 17 horas na praça Nilze Mendes Rangel. Os socorridos foram levados por ambulâncias do Resgate e Samu a unidades de saúde.

Segundo a Polícia Militar, a condutora do veículo Pajero de cor preta fazia uma rotatória quando perdeu o controle da direção e acabou causando o acidente. A assessoria da corporação informou, ainda, que a mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, ela não tinha carteira de habilitação e foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.

O marido dela, que estava no automóvel, também foi submetido ao exame, que deu negativo. De acordo com informações da TV Gazeta, além deles, no veículo estavam duas crianças. A Guarda Municipal, juntamente com a PM e Corpo de Bombeiros, auxiliou na proteção da integridade do casal que estava a bordo do carro e na organização do trânsito e da movimentação de pessoas na região.

A área, conhecida como pracinha da Estácio, devido à proximidade com a instituição de ensino, é sempre bastante movimentada. Nas manhãs de sábado, é local de feira livre. Tem quadra de esportes, parquinho infantil e é cercada por food trucks e comércio ambulante.