Justiça manda soltar mulher que atropelou pessoas em Jardim Camburi

A mulher que atropelou um grupo de pessoas e atingiu um food truck no bairro Jardim Camburi, em Vitória, neste sábado (11), já está em liberdade, sem necessidade de pagar fiança, após decisão da Justiça, durante audiência de custódia. Luzia Dias Ribeiro Santos havia sido presa após autuação em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor , sem possuir habilitação, segundo informações da Polícia Civil. Depois disso, foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana.

Mulher sem CNH provoca acidente com feridos em Jardim Camburi Crédito: Leitor | A Gazeta

Em decisão do juiz João Patrício Barroso Neto, foi narrado que o automóvel da condutora, modelo Mitsubishi Pajero Sport, teria subido no meio-fio e avançado em direção a uma praça, ocasião em que teria atingido seis vítimas, causando lesões corporais. Além disso, ela teria retornado em direção à calçada e ainda atingido outros dois veículos que estariam estacionados na via, mas apesar de tudo, segundo o juiz, Luzia não tinha registros criminais anteriores.

Diante do caso, o magistrado decidiu por não manter a mulher presa preventivamente. “(...) a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita, bem como filho menor que depende dos seus cuidados”, citou na decisão.

Apesar de permanecer em liberdade enquanto responde ao processo, foram impostas condições que deverão ser cumpridas pela investigada. São elas:

proibição de sair da Grande Vitória sem autorização do juiz; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e semelhantes; recolhimento domiciliar de 20h às 6h; comparecer em juízo até 5 dias úteis a contar de domingo (12), com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

O QUE DIZ A DEFESA

Veja abaixo, na íntegra, a nota enviada pela advogada de Luzia Dias Ribeiro, Lorena Bulhões:

A mulher assumiu a direção de um percurso mínimo no bairro Jardim Camburi, pois seu marido estava passando mal, a intenção era evitar um acidente, mas acabou provocando. Não foi intenção nenhuma provocar qualquer acidente, ela ficou nervosa com a quantidade de pessoas na rua e como o carro é automático acelerou ao invés de frear.

Ela não faz uso de álcool, obviamente não foi a intenção, nem o que chamamos de dolo eventual, que é assumir o risco, pois ela nunca pensou que iria acontecer o acidente.

Por uma questão técnica ela não foi liberada na delegacia e foi encaminhada para a custódia. A liberação dela foi decretada segundo o que diz a lei, pois ficou claro para o juiz que ali não existiu dolo, nem eventual, as lesões foram culposas. Responder em liberdade não é se esquivar da justiça ou da lei, e sim fazer valer os princípios constitucionais, pois a prisão deve ser medida extrema. Luzia não oferece risco a sociedade, pois não é uma criminosa. Vai entrar em contato com cada vítima, mas apenas tem conhecimento de duas. Vai responder por suas ações na esfera criminal e cível.

O ACIDENTE

Acidente próximo a pracinha em Jardim Camburi Crédito: Leitor | A Gazeta

Dos atropelados no acidente, cinco pessoas ficaram feridas, sendo que quatro vítimas sofreram traumas e uma teve queimaduras oriundas de gordura quente que derramou de uma fritadeira de um food truck, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 17 horas na praça Nilze Mendes Rangel. Os socorridos foram levados por ambulâncias do Resgate e Samu a unidades de saúde.

Segundo a Polícia Militar, a condutora do veículo Pajero de cor preta fazia uma rotatória quando perdeu o controle da direção e acabou causando o acidente. A assessoria da corporação informou, ainda, que a mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, ela não tinha carteira de habilitação e foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.

O marido dela, que estava no automóvel, também foi submetido ao exame, que deu negativo. De acordo com informações da TV Gazeta, além deles, no veículo estavam duas crianças

A área, conhecida como pracinha da Estácio, devido à proximidade com a instituição de ensino, é sempre bastante movimentada. Nas manhãs de sábado, é local de feira livre. Tem quadra de esportes, parquinho infantil e é cercada por food trucks e comércio ambulante.

Atualização Após a publicação da matéria, a defesa da mulher que provocou o acidente divulgou uma nota. A informação foi atualizada no texto.