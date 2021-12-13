Mulher que atropelou cinco pessoas em Jardim Camburi é presa

A mulher que atropelou cinco pessoas e atingiu um food truck no bairro Jardim Camburi, em Vitória, neste sábado (11), foi presa. De acordo com a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir habilitação. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana. O nome da motorista não foi divulgado pela corporação. Veja a nota da Polícia Civil, na íntegra, no final da matéria.
Cinco pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que quatro vítimas sofreram traumas e uma teve queimaduras oriundas de gordura quente que derramou de uma fritadeira, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 17 horas na praça Nilze Mendes Rangel. Os socorridos foram levados por ambulâncias do Resgate e Samu a unidades de saúde.
Carro desgovernado provoca acidente em Vitória
Segundo a Polícia Militar, a condutora do veículo Pajero de cor preta fazia uma rotatória quando perdeu o controle da direção e acabou causando o acidente. A assessoria da corporação informou, ainda, que a mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, ela não tinha carteira de habilitação e foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.
O marido dela, que estava no automóvel, também foi submetido ao exame, que deu negativo. De acordo com informações da TV Gazeta, além deles, no veículo estavam duas crianças. A Guarda Municipal, juntamente com a PM e Corpo de Bombeiros, auxiliou na proteção da integridade do casal que estava a bordo do carro e na organização do trânsito e da movimentação de pessoas na região.
A área, conhecida como pracinha da Estácio, devido à proximidade com a instituição de ensino, é sempre bastante movimentada. Nas manhãs de sábado, é local de feira livre. Tem quadra de esportes, parquinho infantil e é cercada por food trucks e comércio ambulante.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que a condutora do veículo foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir habilitação. A motorista foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.