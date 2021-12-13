Mulher que atropelou cinco pessoas em Jardim Camburi é presa

Motorista de caminhonete arrasta food trucks em Jardim Camburi Crédito: Leitor A Gazeta

Cinco pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que quatro vítimas sofreram traumas e uma teve queimaduras oriundas de gordura quente que derramou de uma fritadeira, conforme informações do Corpo de Bombeiros . O acidente aconteceu por volta das 17 horas na praça Nilze Mendes Rangel. Os socorridos foram levados por ambulâncias do Resgate e Samu a unidades de saúde.

Carro desgovernado provoca acidente em Vitória

Segundo a Polícia Militar , a condutora do veículo Pajero de cor preta fazia uma rotatória quando perdeu o controle da direção e acabou causando o acidente. A assessoria da corporação informou, ainda, que a mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, ela não tinha carteira de habilitação e foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.

O marido dela, que estava no automóvel, também foi submetido ao exame, que deu negativo. De acordo com informações da TV Gazeta, além deles, no veículo estavam duas crianças. A Guarda Municipal, juntamente com a PM e Corpo de Bombeiros, auxiliou na proteção da integridade do casal que estava a bordo do carro e na organização do trânsito e da movimentação de pessoas na região.

A área, conhecida como pracinha da Estácio, devido à proximidade com a instituição de ensino, é sempre bastante movimentada. Nas manhãs de sábado, é local de feira livre. Tem quadra de esportes, parquinho infantil e é cercada por food trucks e comércio ambulante.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL