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Em flagrante

Mulher que atropelou cinco pessoas em Jardim Camburi é presa

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que não teve o nome divulgado, foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir habilitação
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 dez 2021 às 12:35

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 12:35

Jardim Camburi, Vitória
Motorista de caminhonete arrasta food trucks em Jardim Camburi Crédito: Leitor A Gazeta
A mulher que atropelou cinco pessoas e atingiu um food truck no bairro Jardim Camburi, em Vitória, neste sábado (11), foi presa. De acordo com a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por  lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir habilitação. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana. O nome da motorista não foi divulgado pela corporação. Veja a nota da Polícia Civil, na íntegra, no final da matéria.
Cinco pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que quatro vítimas sofreram traumas e uma teve queimaduras oriundas de gordura quente que derramou de uma fritadeira, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 17 horas na praça Nilze Mendes Rangel. Os socorridos foram levados por ambulâncias do Resgate e Samu a unidades de saúde.

Carro desgovernado provoca acidente em Vitória

Segundo a Polícia Militar, a condutora do veículo Pajero de cor preta fazia uma rotatória quando perdeu o controle da direção e acabou causando o acidente. A assessoria da corporação informou, ainda, que a mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, ela não tinha carteira de habilitação e foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.
O marido dela, que estava no automóvel, também foi submetido ao exame, que deu negativo. De acordo com informações da TV Gazeta, além deles, no veículo estavam duas crianças. A Guarda Municipal, juntamente com a PM e Corpo de Bombeiros, auxiliou na proteção da integridade do casal que estava a bordo do carro e na organização do trânsito e da movimentação de pessoas na região.
A área, conhecida como pracinha da Estácio, devido à proximidade com a instituição de ensino, é sempre bastante movimentada. Nas manhãs de sábado, é local de feira livre. Tem quadra de esportes, parquinho infantil e é cercada por food trucks e comércio ambulante.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que a condutora do veículo foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir habilitação. A motorista foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.

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