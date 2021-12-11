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Carro desgovernado

Motorista atropela pedestres e deixa 5 feridos em praça de Jardim Camburi

Condutora do veículo não estava embriagada, mas não tinha carteira de habilitação. Acidente aconteceu na tarde deste sábado (11), em Vitória
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 dez 2021 às 18:56

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 18:56

Jardim Camburi, Vitória
Motorista de caminhonete arrasta food trucks em Jardim Camburi Crédito: Leitor A Gazeta
Um carro desgovernado atropelou pedestres e atingiu um food truck em Jardim Camburi, em Vitória, na tarde deste sábado (11). Cinco pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que quatro vítimas sofreram traumas e uma teve queimaduras oriundas de gordura quente que derramou de uma fritadeira, conforme informações do Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 17 horas na praça Nilze Mendes Rangel. Os socorridos foram levados por ambulâncias do Resgate e Samu a unidades de saúde.

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A condutora do veículo Pajero, de cor preta, fazia uma rotatória quando perdeu o controle da direção e acabou causando o acidente, segundo a Polícia Militar. A mulher não teve o nome divulgado. A assessoria da corporação informou, ainda, que a mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, ela não tinha carteira de habilitação e foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.
O marido dela, que estava no automóvel, também foi submetido ao exame, que deu negativo. De acordo com informações da TV Gazeta, além deles, no veículo estavam duas crianças.
A Guarda Municipal, juntamente com a PM e Corpo de Bombeiros, auxiliou na proteção da integridade do casal que estava a bordo do carro e na organização do trânsito e da movimentação de pessoas na região. 
A área, conhecida como pracinha da Estácio, devido à proximidade com a instituição de ensino, é sempre bastante movimentada. Nas manhãs de sábado, é local de feira livre. Tem quadra de esportes, parquinho infantil e é cercada por food trucks e comércio ambulante.

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