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Jovem de 21 anos

Homem é suspeito de matar atual namorado da ex em Colatina

Namorada de Rhuan Mendes Amaral relatou à Polícia Militar que o ex-namorado seria o autor do crime e teria efetuado diversos disparos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 dez 2021 às 07:49

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 07:49

Vítima do crime, Rhuan Mendes Amaral tinha 21 anos
Vítima do crime, Rhuan Mendes Amaral tinha 21 anos Crédito: Divulgação/PM
Um jovem de 21 anos foi morto na madrugada desta terça-feira (14) dentro de casa no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Rhuan Mendes Amaral foi alvo de diversos tiros. Segundo a namorada da vítima, em relato à Polícia Militar, o autor do homicídio é o ex-namorado dela e a motivação do crime seria ciúme.
No momento do assassinato, estavam na casa o jovem, a namorada e um outro homem. De acordo com o relatório policial, um indivíduo pulou o muro de uma residência e efetuou os disparos contra Rhuan. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local sem a necessidade de socorro.
Militares realizaram buscas, mas não encontraram o suspeito do homicídio.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. As diligências estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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