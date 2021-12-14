Homem é suspeito de matar atual namorado da ex em Colatina

Vítima do crime, Rhuan Mendes Amaral tinha 21 anos Crédito: Divulgação/PM

Um jovem de 21 anos foi morto na madrugada desta terça-feira (14) dentro de casa no bairro São Vicente, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Rhuan Mendes Amaral foi alvo de diversos tiros. Segundo a namorada da vítima, em relato à Polícia Militar , o autor do homicídio é o ex-namorado dela e a motivação do crime seria ciúme.

No momento do assassinato, estavam na casa o jovem, a namorada e um outro homem. De acordo com o relatório policial, um indivíduo pulou o muro de uma residência e efetuou os disparos contra Rhuan. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local sem a necessidade de socorro.

Militares realizaram buscas, mas não encontraram o suspeito do homicídio.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. As diligências estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.