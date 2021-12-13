Jovem morre após cair de moto ao cumprimentar conhecido em Colatina

Um jovem de 28 anos morreu após cair da moto que ele pilotava e bater a cabeça no meio-fio, no bairro São Vicente, em Colatina, na tarde de sábado (11). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima é Claudeir dos Santos Tamanini Júnior. Testemunhas relataram aos militares que o motociclista foi cumprimentar alguém que estava passando na rua, quando perdeu o controle da direção e sofreu a queda. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
No local, os policiais constataram que a vítima não estava usando capacete e apresentava sangramento na boca e no nariz. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Claudeir recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado pelos Bombeiros para o Hospital e Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina. A equipe médica informou para a Polícia Militar que ele havia quebrado a mandíbula e sofrido um traumatismo craniano. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Policia Civil também foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.