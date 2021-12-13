Carro capota em acidente na Praia do Canto, em Vitória

Um carro capotou após se envolver em um acidente na tarde desta segunda-feira (13), na Praia do Canto, em Vitória. No local, testemunhas relataram à reportagem que o capotamento ocorreu depois que o veículo bateu na traseira de outro automóvel na Avenida Desembargador Santos Neves, no sentido Centro da Capital. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.
O motorista do carro que capotou saiu do Fiat Argo com a ajuda de pessoas que estavam no local e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com dores no ombro e algumas escoriações, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu).
Carro capota na Praia do Canto, em Vitória
"Foi necessário colocar pó de serra na via para evitar acidentes após o derramamento de óleo", informou a pasta, em nota. A Guarda Civil de Vitória esteve no local e aguardou a retirada do carro capotado para fazer a liberação da via, que ficou parcialmente interditada até por volta das 16h15.
A secretaria também informou que a colisão envolveu três veículos. "De acordo com os agentes, os envolvidos no acidente contaram que o condutor de um dos carros, que capotou, foi o primeiro a bater na traseira de outro veículo, que consequentemente atingiu um terceiro", explicou.
Atualização
13/12/2021 - 5:24
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a Avenida Desembargador Santos Neves foi totalmente liberada por volta das 16h15. O texto foi atualizado.