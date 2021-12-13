Carro capota em acidente na Praia do Canto, em Vitória

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"Foi necessário colocar pó de serra na via para evitar acidentes após o derramamento de óleo", informou a pasta, em nota. A Guarda Civil de Vitória esteve no local e aguardou a retirada do carro capotado para fazer a liberação da via, que ficou parcialmente interditada até por volta das 16h15.

A secretaria também informou que a colisão envolveu três veículos. "De acordo com os agentes, os envolvidos no acidente contaram que o condutor de um dos carros, que capotou, foi o primeiro a bater na traseira de outro veículo, que consequentemente atingiu um terceiro", explicou.