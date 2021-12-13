Vídeo: vítimas de acidente de bicicleta no ES são socorridas de helicóptero

Um jovem de 20 anos e uma adolescente de 16 tiveram que ser resgatados pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) depois de sofrerem um acidente de bicicleta em Venda Nova de Imigrante, região Serrana do Estado, na manhã desta segunda-feira (13). Eles foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.
Vítimas de acidente em Venda Nova são transportadas pelo Notaer
O Notaer detalhou que os dois estavam juntos em uma bicicleta quando colidiram em um poste ao descer uma ladeira, no distrito de São Roque, zona rural de Venda Nova do Imigrante, por volta das 6h. O jovem de 20 anos teve uma fratura de pelve. Já a adolescente fraturou a tíbia, a pelve e o braço. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
O trajeto de voo entre o estádio do Rio Branco Futebol Clube, que fica no Centro de Venda Nova do Imigrante, até o São Lucas foi de cerca de 25 minutos, conforme o Notaer.