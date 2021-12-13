Vídeo: vítimas de acidente de bicicleta no ES são socorridas de helicóptero

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O Notaer detalhou que os dois estavam juntos em uma bicicleta quando colidiram em um poste ao descer uma ladeira, no distrito de São Roque, zona rural de Venda Nova do Imigrante, por volta das 6h. O jovem de 20 anos teve uma fratura de pelve. Já a adolescente fraturou a tíbia, a pelve e o braço. Não há informações sobre o estado de saúde deles.