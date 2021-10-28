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Embarcação encalhou

Pescador é resgatado por helicóptero na Lagoa Jacuném, na Serra

O homem havia saído com a maré alta e, depois que ela esvaziou, a embarcação em que ele estava encalhou e nem mesmo os Bombeiros ou Polícia Ambiental conseguiram acessar o local
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 out 2021 às 19:55

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 19:55

Um pescador foi resgatado na tarde desta quinta-feira (28) após a embarcação em que ele estava, de pequeno porte, ter encalhado na Lagoa Jacuném, no bairro Barcelona, na Serra. De acordo com informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), o homem havia saído para as atividades de pesca logo cedo, com a maré alta.
Com o passar do dia, a maré esvaziou e a embarcação ficou presa na vegetação, em local de difícil acesso. Nem mesmo as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental conseguiam acessar a região por terra ou navegando. A área de baixa maré se tornou um imenso lamaçal.
Barcelona, na Serra
Pescador é resgatado por helicóptero na lagoa Jacuném, na Serra Crédito: Notaer
Segundo o Notaer, uma equipe a bordo do Harpia 08, utilizado o equipamento cesto de resgate, conseguiu, em poucos minutos, resgatar o pescador —  que, segundo a corporação, tem cerca de 30 anos. O homem ficou aos cuidados da equipe do Batalhão de Polícia Ambiental, em local seguro.

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