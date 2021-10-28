Motociclista morre em acidente em rodovia de Cachoeiro

Um motociclista identificado como Osires Santos, de 33 anos, morreu na noite desta quarta-feira (27) após se envolver em um acidente com um caminhão na ES 482, na altura da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, Osires trabalhava como vendedor externo em uma loja de tintas automotivas. O acidente aconteceu quando ele voltava para Cachoeiro, depois de um dia de trabalho.
Com o impacto, partes da moto que ele pilotava ficaram espalhadas pela rodovia. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e, segundo a Polícia Militar, o resultado deu negativo para a ingestão de álcool.
Colegas de trabalho da vítima contaram que ele era casado e pai de três filhos. Osires era conhecido por ser coordenador diocesano do ministério jovem de uma igreja em Castelo. Nas redes sociais, os amigos lamentaram a morte.