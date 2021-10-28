Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 482

Motociclista morre em acidente em rodovia de Cachoeiro

Um caminhão também se envolveu no acidente. A vítima tinha 33 anos e morreu no local
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

28 out 2021 às 10:57

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 10:57

Um caminhão também se envolveu no acidente. A vítima tinha 33 anos e morreu no local do acidente
Motociclista morre em acidente na ES 482 em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
Um motociclista identificado como Osires Santos, de 33 anos, morreu na noite desta quarta-feira (27) após se envolver em um acidente com um caminhão na ES 482, na altura da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, Osires trabalhava como vendedor externo em uma loja de tintas automotivas. O acidente aconteceu quando ele voltava para Cachoeiro, depois de um dia de trabalho.
Com o impacto, partes da moto que ele pilotava ficaram espalhadas pela rodovia. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e, segundo a Polícia Militar, o resultado deu negativo para a ingestão de álcool.
Colegas de trabalho da vítima contaram que ele era casado e pai de três filhos. Osires era conhecido por ser coordenador diocesano do ministério jovem de uma igreja em Castelo. Nas redes sociais, os amigos lamentaram a morte.

Veja Também

Motorista morre em acidente após bater carro e cair em rio em Castelo

Suspeito de matar vendedora em Cachoeiro tinha arquivo de 205 mulheres

Bandidos invadem fazendas, matam gado e levam a carne em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados