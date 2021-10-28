Motociclista morre em acidente em rodovia de Cachoeiro

De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, Osires trabalhava como vendedor externo em uma loja de tintas automotivas. O acidente aconteceu quando ele voltava para Cachoeiro, depois de um dia de trabalho.

Colegas de trabalho da vítima contaram que ele era casado e pai de três filhos. Osires era conhecido por ser coordenador diocesano do ministério jovem de uma igreja em Castelo. Nas redes sociais, os amigos lamentaram a morte.