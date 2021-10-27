Suspeito de matar vendedora em Cachoeiro tinha arquivo de 205 mulheres

O delegado chefe do DHPP, Felipe Vivas, contou que as mídias estavam guardadas no cofre da residência, onde a polícia encontrou armas e munições, que foram apreendidas. “O material estava no cofre e representamos na Justiça para ter acesso ao conteúdo dos 17 pendrives. Havia 205 conversas com mulheres diferentes, catalogadas por nomes, idades, que vão de 40 a 60 anos, e cidades”, explicou.

Além do catálogo de mulheres, a polícia descobriu que Alexandre usava o falso nome de Fernando Schereder, que ele utilizava nas redes sociais. Segundo o delegado, na casa do pecuarista, havia ainda um crachá indicando a função de engenheiro, com a foto do suspeito, e o nome de Gustavo Hoffman.

Comerciante foi preso suspeito de matar Roseli Valiati Farias, de 47 anos, Crédito: Montagem | A Gazeta

Vivas conta que apesar do material encontrado, não irá acionar as mulheres do arquivo, pois o alvo da inquérito é a morte da vendedora. “Foram apreendidos três aparelhos celulares: um era usado em sua rotina diária; outro para alguma outra coisa e um terceiro, somente para conversar com estas mulheres”, disse Felipe Vivas.

O delegado orienta que, caso alguma mulher tenha sofrido algum golpe ou prejuízo envolvendo o suspeito preso, pode acionar a Polícia Civil

O delegado Felipe Vivas explicou que aguarda laudos periciais para concluir o inquérito. “Aguardamos o laudo pericial do local e exame de balística. Um projétil foi encontrado na casa do suspeito e usamos luminol, substância para identificar o sangue, na caçamba da caminhonete”, disse.

RELEMBRE O CRIME

Roseli Valiati Farias foi morta com um tiro na cabeça na casa do namorado, em Cachoeiro de Itapemirim, no último dia 17. O corpo da vendedora foi encontrado somente três dias depois, no dia 20, quando o pecuarista foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e levou os policiais ao local. A mulher havia sido enterrada em uma estrada vicinal na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy, próximo à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.