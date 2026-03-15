Homem de 32 anos é morto a tiros no Centro de Pinheiros

Um homem de 32 anos foi morto a tiros no centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (14). A Polícia Militar foi acionada para verificar uma possível tentativa de homicídio e encontrou a vítima recebendo os primeiros socorros do SAMU/192. Ele foi levado ao hospital ainda com vida, com perfuração de arma de fogo no tórax, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a PM, a vítima estava sentada nas proximidades de uma madeireira, consumindo bebida alcoólica, quando três indivíduos chegaram em duas motocicletas e efetuaram vários disparos. A vítima ainda tentou correr, mas foi atingida. No local, os militares encontraram uma faca e uma foice, que foram recolhidas e entregues à autoridade policial.