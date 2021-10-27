Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Zona rural

Motorista morre em acidente após bater carro e cair em rio em Castelo

Segundo a PM, motorista perdeu o controle da direção, bateu na cabeceira da ponte e caiu no rio na localidade de Santa Terezinha, na madrugada desta quarta-feira (27)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 out 2021 às 16:05

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:05

Motorista morre ao bater em ponte e cair dentro do rio em Castelo
Motorista morre ao bater em ponte e cair dentro do rio em Castelo Crédito: Montagem| A Gazeta
O motorista de um Fiat Doblo morreu, na madrugada desta quarta-feira (27), após bater com o carro na cabeceira de uma ponte na localidade de Santa Teresinha, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu dentro de um rio
Polícia Militar informou que o acidente foi registrado por volta de 1h. Em relato aos militares que atenderam a ocorrência, populares contaram que ouviram barulho da batida e do veículo caindo no rio. O motorista do Fiado Doblo, de 43 anos, teria perdido o controle do carro e atingiu a cabeceira da ponte, caindo no rio — que tem cerca de um metro e meio de nível de água.
O veículo caiu com as rodas para cima e a vítima ficou submersa, já que não estava presa ao cinto de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, após retirarem o corpo da vítima, uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do motorista. Um trator de um morador da região foi utilizado para ajudar na retirada do veículo do córrego.

Veja Também

Roubo de carro termina em perseguição de Santa Leopoldina a Cariacica

De acordo com a PM, o Fiat Doblo pertencia a um colega de trabalho da vítima. O proprietário do veículo esteve no local e disse que o homem pediu o carro por volta das 20h da noite anterior para ir embora. Segundo o amigo da vítima, era costume o homem dirigir o carro, mas ele não sabia que o colega seguiria até Santa Teresinha, visto que ambos moram na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, cerca de quatro quilômetros do local do fato.
A remoção do veículo ficou sob a responsabilidade do proprietário. A Polícia Civil foi acionada.

Veja Também

Retirada de cimento de caminhão da Prefeitura de Cachoeiro não foi crime, conclui PC

Bandidos invadem fazendas, matam gado e levam a carne em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Castelo Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados