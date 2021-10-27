Motorista morre em acidente após bater carro e cair em rio em Castelo

O veículo caiu com as rodas para cima e a vítima ficou submersa, já que não estava presa ao cinto de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, após retirarem o corpo da vítima, uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do motorista. Um trator de um morador da região foi utilizado para ajudar na retirada do veículo do córrego.