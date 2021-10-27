Motorista morre em acidente após bater carro e cair em rio em Castelo

O motorista de um Fiat Doblo morreu, na madrugada desta quarta-feira (27), após bater com o carro na cabeceira de uma ponte na localidade de Santa Teresinha, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu dentro de um rio
A Polícia Militar informou que o acidente foi registrado por volta de 1h. Em relato aos militares que atenderam a ocorrência, populares contaram que ouviram barulho da batida e do veículo caindo no rio. O motorista do Fiado Doblo, de 43 anos, teria perdido o controle do carro e atingiu a cabeceira da ponte, caindo no rio — que tem cerca de um metro e meio de nível de água.
O veículo caiu com as rodas para cima e a vítima ficou submersa, já que não estava presa ao cinto de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, após retirarem o corpo da vítima, uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do motorista. Um trator de um morador da região foi utilizado para ajudar na retirada do veículo do córrego.
De acordo com a PM, o Fiat Doblo pertencia a um colega de trabalho da vítima. O proprietário do veículo esteve no local e disse que o homem pediu o carro por volta das 20h da noite anterior para ir embora. Segundo o amigo da vítima, era costume o homem dirigir o carro, mas ele não sabia que o colega seguiria até Santa Teresinha, visto que ambos moram na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, cerca de quatro quilômetros do local do fato.
A remoção do veículo ficou sob a responsabilidade do proprietário. A Polícia Civil foi acionada.