Resgate na BR 262 marca 1° pouso no heliponto de hospital em Vitória

Atendimento à vítima de acidente na BR 262 marca primeiro pouso no heliponto do HEUE, em Vitória Crédito: Divulgação/Notaer

O Notaer confirmou que o homem estava inconsciente e gravemente ferido. As equipes do Corpo de Bombeiro s e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) fizeram os primeiros atendimentos, enquanto a equipe do Notaer se deslocava até o local da colisão. O carona da carreta e duas pessoas de outro veículo que se envolveu no acidente foram socorridas pelo Samu e pelos Bombeiros com ferimentos leves.

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Atendimento à vítima de acidente na BR 262 marca 1º pouso no heliponto de hospital em Vitória

Por conta da urgência e da gravidade dos ferimentos, como informou o Notaer, a aeronave teve que pousar no meio da rodovia. O fluxo de veículos já havia sido interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , que também estava no local. O homem foi socorrido e levado para o HEUE.

"Essa possibilidade de pouso no próprio hospital, um centro de referência para atendimentos do tipo, marca um grande avanço nas missões aeromédicas, com uma redução do tempo de resposta no salvamento das vítimas atendidas pelo Notaer em parceria com o Samu", salientou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, em nota.

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O ACIDENTE

Uma carreta tombou no quilômetro 121 da BR 262 , em Conceição do Castel o, na manhã desta segunda-feira (12). O motorista, um homem de 47 anos, ficou preso às ferragens. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 9h30, a pista precisou ser interditada por cerca de 30 minutos para pouso do helicóptero do Notaer.

A PRF informou que um outro veículo, uma caminhonete, foi atingido pela carreta. O Notaer confirmou que ao tombar, a carreta jogou um veículo menor, do tipo pickup, ribanceira abaixo. Além do carona da carreta, duas pessoas que estavam nessa pickup também se feriram. Eles foram socorridos pelo Samu e pelos Bombeiros com ferimentos mais leves.