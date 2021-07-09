Ciclista e motociclista morrem em acidente na BR 101 em Iconha

Um ciclista e um motociclista morreram no início da tarde desta sexta-feira (9) no km 2,5 da BR 101, no Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo a concessionária Eco 101, que administra a via, o socorro chegou a ser acionado, mas as vítimas faleceram no local.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, a batida envolveu uma moto e uma bicicleta. A informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a bicicleta, pilotada por Paulo Zoberto Garcia, de 59 anos, estava no acostamento e foi cruzar a rodovia. O motociclista, identificado como William da Silva Costa, de 47 anos, que seguia sentido Rio de Janeiro x Vitória, não conseguiu parar e bateu com o ciclista, que foi arrastado por mais de 50 metros na pista. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Uma faixa da rodovia, no sentido Vitória, está interditada e o tráfego segue pela segunda faixa. O trecho foi sinalizado para trabalho das equipes que atendem a ocorrência.