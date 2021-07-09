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ES 185

Boi morre após acidente com carro e caminhão em Guaçuí

O acidente foi na noite desta quinta-feira (8). O animal bateu em um caminhão e, logo em seguida, atingiu um veículo. O motorista do carro de passeio foi levado para o hospital

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 13:22

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 jul 2021 às 13:22
O acidente foi na noite desta quinta-feira (8), na ES 185. O animal bateu em um caminhão e logo após atingiu um veículo
Boi morre após bater em caminhão e carro em Guaçuí Crédito: Polícia Militar
Um boi morreu na noite desta quinta-feira (9), em um acidente na ES 185, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. A ocorrência, envolvendo um caminhão e um carro de passeio, foi por volta das 20h30. Os dois motoristas contaram que não conseguiram desviar do animal.
Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou encontrou um automóvel Ford Ka capotado, um caminhão com avarias e um boi morto no meio da pista. O condutor do carro contou aos policiais que seguia sentido o Estado de Minas Gerais, quando o boi atravessou a frente do caminhão que vinha em sentido contrário e, com a força da colisão, o animal foi arremessado para o outro lado da pista, batendo no carro que capotou.
O acidente foi na noite desta quinta-feira (8), na ES 185. O animal bateu em um caminhão e logo após atingiu um veículo
Boi morre após bater em caminhão e carro em Guaçuí Crédito: Polícia Militar
Ainda de acordo com a polícia, o motorista do caminhão confirmou que o boi atravessou a pista e pegou na lateral da frente de seu caminhão. O motorista do Ford Ka foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o pronto-socorro do município sem lesões aparentes.
A polícia realizou teste do bafômetro nos dois condutores, que deu negativo. Logo após, a via foi liberada.  O dono do animal não foi localizado.

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