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Carro e caminhão

Acidente interdita parcialmente BR 101 em Guarapari

Colisão aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (9) perto da entrada do bairro Jaboti; uma pessoa morreu na batida

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 07:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 07:25
Acidente interdita parcialmente a BR 101 em Guarapari na manhã desta sexta-feira (09)
Acidente interdita parcialmente a BR 101 em Guarapari na manhã desta sexta-feira (09) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um acidente envolvendo pelo menos um caminhão e um carro de passeio interditou parcialmente a BR 101, em Guarapari, na manhã desta sexta-feira (9). De acordo com informações da TV Gazeta, a colisão aconteceu no quilômetro 338, perto da entrada do bairro Jaboti. A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou que uma pessoa morreu e três foram levadas para a UPA de Guarapari. 
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi totalmente liberada às 9h15.
A Eco101, que enviou equipes de atendimento para o local, informou sobre a morte e os feridos. Confira a nota da empresa:
"De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo um carro de passeio e um caminhão, no km 338, em Guarapari. A ocorrência foi registrada às 06h32 desta sexta-feira (09). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e IML. Uma pessoa faleceu e três pessoas foram encaminhadas para a UPA de Guarapari."

Atualização

09/07/2021 - 10:55
Após a publicação da reportagem, a Eco101 informou que uma pessoa morreu e três ficaram feridas no acidente. Posteriormente, a PRF comunicou que a pista foi liberada às 9h15. O texto foi atualizado. 

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