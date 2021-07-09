Acidente interdita parcialmente BR 101 em Guarapari

A Eco101, que enviou equipes de atendimento para o local, informou sobre a morte e os feridos. Confira a nota da empresa:

"De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo um carro de passeio e um caminhão, no km 338, em Guarapari. A ocorrência foi registrada às 06h32 desta sexta-feira (09). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e IML. Uma pessoa faleceu e três pessoas foram encaminhadas para a UPA de Guarapari."