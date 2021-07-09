Professora morre em acidente a caminho do trabalho no Sul do ES

Uma professora morreu na manhã desta sexta-feira (9), no Sul do Espírito Santo, na ES 484, entre Bom Jesus do Norte e São José do Calçado. Flávia Francisco da Silva estava indo para São José do Calçado, onde trabalhava em uma escola, quando sofreu o acidente.
Segundo informações da Polícia Militar, Flávia pilotava uma moto e o acidente envolveu outro veículo. A moto parou em uma cerca às margens da rodovia e o carro saiu da pista. No asfalto, ficaram as marcas dos pneus do carro.
Flávia morreu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com populares, que conheciam a professora, ela morava em Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro.
PREFEITURA DECRETA LUTO
A Prefeitura de São José do Calçado decretou luto de três dias na cidade. “A Prefeitura Municipal de São José do Calçado, através do prefeito Antônio Coimbra de Almeida, decreta Luto Oficial de três dias, pelo falecimento da Sra. Flávia Francisco da Silva, professora do município. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e ao trabalho prestado ao município”, publicou a prefeitura.
A causa do acidente não foi informada. A reportagem de A Gazeta não conseguiu informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do carro.
Com a colaboração de Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul