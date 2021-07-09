Professora morre em acidente a caminho do trabalho no Sul do ES

A Prefeitura de São José do Calçado decretou luto de três dias na cidade. “A Prefeitura Municipal de São José do Calçado, através do prefeito Antônio Coimbra de Almeida, decreta Luto Oficial de três dias, pelo falecimento da Sra. Flávia Francisco da Silva, professora do município. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e ao trabalho prestado ao município”, publicou a prefeitura.