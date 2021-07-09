Vídeo mostra mulher sendo derrubada por assaltantes em Cariacica

Uma mulher foi assaltada no fim da tarde desta quinta-feira (8) no meio da rua, no bairro Santa Cecília, em Cariacica, na Grande Vitória. Durante o roubo, um dos criminosos chegou a derrubar a vítima no chão para pegar a bolsa dela.
O caso aconteceu por volta das 17h30 e toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança do local. No vídeo, é possível ver que a mulher estava andando quando dois homens se aproximaram em uma moto. Ao perceber a ação dos assaltantes, a mulher ainda tentou correr, mas foi alcançada por um deles, enquanto o outro continuou na moto.
Em uma calçada, a vítima foi jogada no chão pelo assaltante, que aproveitou o momento para pegar a bolsa. Em seguida, ele subiu na moto, onde o comparsa o aguardava, e os dois fugiram. Já a mulher ficou caída na calçada. A Polícia Militar informou que nenhum acionamento com essas características foi registrado no bairro Santa Cecília nesta quinta.
A PM disse que o bairro conta com patrulhamento preventivo, por meio de rondas em viaturas, além de constantes ações ostensivas, como cercos táticos e abordagens.
A polícia divulgou ainda que o 190 deve ser acionado quando houver ocorrências ou crimes em andamento.
Com informações da TV Gazeta
Com informações do G1 ES